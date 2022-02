Miserabel stime: Nu er de på 13 i streg

FC Nordsjælland er nu oppe på 13 kampe i træk uden en sejr i Superligaen, da det i 19. runde blev til 0-0 mod Randers FC.

Gennem kampen søndag sad Farum-klubben på spillet og pressede gæsterne i bund på Right to Dream Park, men FCN kunne ikke udnytte de store chancer, som blev skabt.

Randers havde problemer med at få offensiven til at fungere mod et højt pres fra FCN-mandskabet, og derfor var gæsterne farligst på dødbolde.

I en mere åben anden halvleg skabte Randers dog chancer til at score, hvor angriberen Stephen Odey blandt andet misbrugte en stor chance.

Den manglende skarphed fra begge mandskaber gjorde, at det endte 0-0.

Med det resultat ligger FCN stadig på tiendepladsen med 17 point, mens Randers fortsat er i top-6 med 29 point med tre kampe tilbage af grundspillet.

Randers FC-angriberen Stephen Odey (til venstre) var tæt på at score, men det endte 0-0 ude mod FC Nordsjælland og Mads Bidstrup i Farum søndag eftermiddag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FCN indledte kampen bedst, hvor Farum-klubben dominerede store dele af spillet, og det var tæt på at give gevinst efter fem minutter, da kantspilleren Mads Hansen misbrugte et hovedstød.

Randers havde problemer med at få spillet til at flyde, da gæsterne ikke kunne spille sig forbi et højt pres fra FCN.

Kronjyderne var i første halvleg kun farlige på dødbolde, som blandt andet gav en mulighed til Frederik Lauenborg, der headede på stolpen efter 14 minutter.

FCN spillede bolden flot rundt i egne rækker, men på banens sidste tredjedel havde værterne store mangler.

Midtbanespilleren Andreas Schjelderup misbrugte en stor chance efter 30 minutter, da han var alene med Randers-målmand Patrik Carlgren, og dermed var stillingen 0-0 ved pausen.

I anden halvleg var kampbilledet det samme, da FCN kontrollerede kampen, mens Randers stod langt tilbage og jagtede bolden.

Efter 55 minutter fik FCN så en ny chance, som tilfaldt venstrebacken Daniel Svensson, men han headede bolden lige i favnen på Carlgren.

Randers var ved at få de tre point, da Stephen Odey misbrugte en dobbeltchance tæt under mål efter 71 minutter.

I slutningen bølgede det frem og tilbage, men ingen af holdene fik scoret, og derfor sluttede kampen 0-0.