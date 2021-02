Misser gylden chance

Se alle fire kvartfinaler i Copa del Rey i denne uge. Få adgang til blandt andet Barcelonas kamp lige her (+).

VEJLE (Ekstra Bladet): AGF havde i forårspremieren chancen for at spille sig på førstepladsen i Superligaen og for alvor skabe fodboldfeber i Aarhus.

Sådan gik det ikke.

Både AGF og Vejle storskuffede i en elendig fodboldkamp og delte byttet i verdens største nullert!

Den imødesete, jyske klassiker var langt fra nogen fryd for øjet. Det var meget rodet i Nørreskoven. Fattig på chancer og rig på dueller. Det er risikoen, når man inviterer til fodbold først i februar… Og lad os ikke klage meget mere over det.

Værterne forsøgte at spille yderst direkte. Det lykkedes dog sjældent, og de fleste lange bolde røg ud over baglinjen. Til gengæld var vejlenserne dygtige i presset. Det slog AGF’ernes opspil i stykker, og det var sjældent, aarhusianerne var gæster nær Vejle-feltet.

Den eneste reelle chance i første halvleg faldt i den dybe tillægstid, da Allan Sousa slyngede kuglen et godt stykke forbi mål fra nært hold. Nej, der var i sandhed ikke meget at varme sig på i Vejle denne frostkolde tirsdag aften. Banen inviterede sandt for dyden heller ikke til champagnebold…

Man kunne blot sidde og drømme sig tilbage til varmere tider med folk på stadion, dramatik og skraldespandskast…

Fighten var i højsædet mellem Vejle og AGF. Ikke det polerede fodbold. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Med den begrænsede underholdningsværdi var det mulighed for at sidde og holde øje med, hvordan alle de nye, spændende folk præsterede… Eller det vil sige, at Denis Kolinger var eneste nye navn på holdkortet fra start af den nyankomne hær af VB-spillere, der kom til i det forgangne transfervindue.

Den tårnhøje kroat så stabil ud ved første øjekast. Lidt langsom i vendingerne, men forudseende og stærk i duellerne. Det kan godt blive en gevinst for den skrantende VB-defensiv.

Senere fik vi også hilst kort på Lukas Engel, Dominik Kovacic og Hugo Etikite.

AGF havde ingen af sine nye folk med i truppen, så der må vi vente i spænding… Godt, Superliga-kampene kommer som perler på en snor dette ’forår’.

Tristesserne forsatte i anden akt af tirsdagstragedien, og landstræner Kasper Hjulmand, der var på plads på tribunen, fandt næppe nogen kandidater til sin kommende trup baseret på denne kamp.

Der blev dog åbnet en lille smule op for sluserne de sidste 25 minutter. Vejle blev mere nærgående i sine kontrastød, mens Casper Højer var centimeter fra at brage et signaturmål ind fra distancen.

Kampens største tilbud tilfaldt AGF i den dybe overtid, da en omgang kluddermor, ganske passende for kampens kvalitet, var ved at give gæsterne en scoring.

Det hele endte dog uforløst. Mest for AGF, der missede vigtige point i medaljekampen, mens Vejle sagtens kan bruge det ene point i bundstriden. Særligt med tanke på Horsens' miserable premiere i Randers.

Der er plads til forbedringer...

De har alle Superliga-kniven for struben

Scoop af Superliga-klub: Han er næsten gratis

Afsløring: Vejle henter angriber fra øverste hylde

'Guld til Brøndby? Så bliver det ham!'