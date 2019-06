Mistænkt for vold: Politiet efterlyser 18 Brøndby-tilhængere

Der udbrød uroligheder i forbindelse med afviklingen af indendørsstævnet KMD Cup i Aarhus 11. januar i år, da en gruppe Brøndby-tilhængere ikke kunne holde sig i ro.

Østjyllands Politi har siden identificeret flere tilhængere af vestegnsklubben, men de mangler fortsat at identificere 18 tilhængere af de blå/gule, som er mistænkt for at have begået vold/grov vold og for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Politiet offentliggør derfor billederne af de 18 mistænkte og beder offentligheden om hjælp til at identificere dem.

Er du blandt de 18 personer på billederne, eller kender du nogen af dem, så kontakt Østjyllands Politi på telefon 8731 1448

De kan se alle de efterlyste Brøndby-tilhængere her

