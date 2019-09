Modstandere glæder sig over Bendtner: Godt for ligaen

- Det er glædeligt for ham, at han har fundet sig selv og er havnet, hvor han ønsker det, nemlig i FCK, siger Erik Sviatchenko

Efter sidste fløjt blev Nicklas Bendtner omringet af en række andre spillere, og de havde ikke nødvendigvis FCK-trøje på. Tværtimod var flere af aftenens modstandere henne og hilse og uddele skulderklap.

En af dem var Erik Sviatchenko.

- Jeg ønskede ham velkommen hjem. Jeg kender jo Bendtner fra landsholdet. Han er jo en af de bedste angribere, vi har haft i Danmark. Og det er dejligt, at han nu har fundet sin plads – både på og udenfor banen, sagde han.

- Det er også godt for Superligaen, at Bendtner er kommet hjem. Og det er glædeligt for ham, at han har fundet sig selv og er havnet, hvor han ønsker det, nemlig i FCK.

Også den ligeledes hjemvendte Emilio Marcondes glædede sig på Bendtners vegne.

- Det er fedt, at han får så stor opbakning. Han har været så meget igennem. Og det giver også noget ekstra til Superligaen, han er kommet hjem.

Ståle Solbakken var godt tilfreds med Bendtners aktioner pånær en enkelt klodset dribling. Foto: Lars Poulsen

Ståle Solbakken var tilfreds med det, han havde set.

- Alle vil være rustne, når de ikke har spillet længe. Jeg så Messi mod Granada i går. Han var smårusten - så må Bendtner også få lov at være smårusten, lød det fra FCK-bossen.

- Han tager et par bolde fint til sig. Så har han en dribling, som jeg har set bedre, haha, og så havde han den, hvor han hænger i luften og lægger bolden af.

Også mere generelt var han godt tilfreds efter 0-0 kampen, der fulgte torsdagens 1-0 sejr over FC Lugano.

- Det var en kamp, der kunne gå begge veje. Det havde nok lidt flere kræfter end os. Havde de scoret først, var det blevet ondt for os, for så havde de kunnet køre på kontra, og det er de gode til.

- Det var lidt mere frem og tilbage i anden halvleg og lidt mere uroligt. Vi får vores chancer, mens de som sædvanligt er stærke på dødbolde og får deres tre største chancer der.

- Vi vidste, at de nok var i lidt bedre form, men jeg er tilfreds, for nu har vi spillet to kampe til nul og begynder at ligne et fodboldhold igen.

Se også: Heltemodtagelse til Bendtner: - Ubeskriveligt

Se også: Seriøst store nosser!

Se også: Bendtner-bal og kæmpe drama