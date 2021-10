ModWind i VAR-drama: FCK smed point

Jonas Wind missede et straffespark i slutminutterne dømt efter VAR, og så måtte FCK lade sig nøje i Haderslev

FC København havde en gylden mulighed for at hente ind på guldkonkurrenten fra FC Midtjylland, men Jonas Wind missede fra straffesparkspletten med få minutter igen.

Derfor måtte københavnerne lade sig nøje med 1-1 i Haderslev, hvor Jess Thorups mandskab trods alt kom tilbage efter en miserabel første halvleg.

Victor Mpindis brag fra distancen på indersiden af stolpen efter 25 minutter blev startskuddet til, at værterne satte sig på flæsket mod de afbudsramte københavnere.

Fraværet af Rasmus Falk, Zeca, Jens Stage, Kamil Wilczek, Victor Kristiansen med skader og Davit Khocholava på grund af karantæne kunne tydeligt aflæses på græstæppet, hvor det sønderjyske bundhold satte sig igennem flere gange, når der blev trykket på speederen.

Stort anlagt presspil har trange kår

Det stort anlagte presspil under Michael Boris har trange kår i Haderslev, men kontraspillet er derimod stadig en delikatesse på disse kanter.

Få minutter efter Mpindis kanonkugle blev Daniel Prosser spillet fri på en knivskarp kontra. Ungarerens vinkel blev i sidste instans for spids, og han afsluttede ved siden af Grabaras mål.

Efter en god halv time gik den ikke længere for FCK, der ikke kunne cleare et vedvarende, sønderjysk tryk. Pinball-kuglen hoppede rundt i FCK-feltet, inden den havnede hos en velspillende Jeppe Simonsen, som stod helt fri nær det lille felt. Her svigtede den tidligere angriber ikke.

Jubel-brøl i Haderslev: Simonsen scorer til 1-0 mod FCK

Udligning i Haderslev: Biel banker FCK på 1-1

FC København havde svært ved at finde løsningerne. Oftest blev det til indlæg, som brølstærke Duplexe Tchamba og Steffen Gartenmann kunne cleare herfra til juleaften uden vanskeligheder. Måske næste juleaften…

De massive problemer på FCK-midtbanen betyder, at Lukas Lerager for alvor skal træde i karakter. Det var heller ikke i Haderslev, den tidligere landsholdsspiller beviste sit værd for Jess Thorup.

Diskussion om Emil Holms arm

Men FCK-træneren fik drejet på taktikken i pausen, og det blev udslagsgivende for anden halvleg, at Pep Biel kom tilbage som hængende angriber.

Spanieren var ikke meget bevendt den første time, hvor han var henvist til kanten, men Biel kvitterede hurtigt fra sin 10’er-position, hvor han i boldbesiddelse mod mål er frygtindgydende.

Opskriften gav syvende Superliga-scoring denne sæson fra Pep Biel, der tog sagen i egen fod efter Jonas Wind havde lagt bolden af.

Dramaet var lige ved at tippe til FCK's fordel i slutminutter, da Sandi Putros i VAR-vognen meldte sig ind i kampen.

Bolden ramte Emil Holm på armen, og det var umuligt at se fra pressepladserne, om han selv headede ned på sin arm. Det gjorde han tydeligt tidligere i kampen, og da var der intet straffe.

Det blev der dog dømt med tre minutter tilbage, men Jonas Wind hamrede kuglen over målrammen i scener, der mindede om en Røde Stjerne-kamp i Parken...

Dermed må FCK nøjes med status quo i Superligaens topkamp.