Mørklægger skade

AALBORG (Ekstra Bladet): Normalt er stemningen let og munter i FC Midtjylland efter en sejr.

Søndag eftermiddag blev humøret udfordret hårdt af den bitre skade til landsholdsmålmand Jesper Hansen, der pludselig efterlader marchen mod guld med et skær af uvished.

Betydningen af skaden blev understreget, da klubben valgte at holde Jesper Hansen fra pressen efter slutfløjtet i Aalborg. Officielt fordi han skulle undersøges ordentligt, men reelt lige så meget for at sikre, at den ærlige keeper ikke endte med at give omverdenen og dermed de kommende modstandere for stor viden om alvoren i skaden.

Alvoren blev mørkelagt.

- Jesper Hansen betyder rigtig meget for vores defensiv. Det er ham, som jeg er vant til at spille med, sagde FCM-backen Joel Andersson efter slutfløjtet.

- Der var dog ikke nogen tvivl, der bredte sig, da Mikkel Andersen kom ind. Vi kender jo Mikkel fra træningen, og det er ikke noget nyt for os, at han står dernede, så på den facon gjorde det ikke stor forskel, sagde Joel Andersson med den overbevisning som følger af at have spillet en så suveræn sæson, som FC Midtjylland har gjort indtil nu.

Det blev ikke til mange minutter på banen for Jesper Hansen. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Mikkel Andersen fik ikke det store at forholde sig til bag ulvenes velsmurte forsvarsmur. En enkelt gang greb han forbi bolden på et indlæg, men for modstanderne giver det en anden tilgang til kampen, hvis Jesper Hansen er ude i længere tid.

Trods Jesper Hansens frafald leverede ulvene en bundsolid forsvarskamp. Kun AC Horsens har scoret mod ulvene efter nytår.

- Det er en fantastisk præstation og et udtryk for hvor stærk en trup vi har. Men sådan bør det også være. Vi har høje ambitioner i FC Midtjylland, og skal vi leve op til de standarder, så er det sådan vi skal bevise det, sagde Mikkel Andersen, der var stort set arbejdsløs efter sin indskiftning.