Mudret drama afgjort af brag

Et mudret drama mellem Superligaens to oprykkere blev afgjort af Marcel Rømers brag fra distancen

Marcel Rømers skud fra distancen knækker Silkeborg i mudret oprykker-duel.

Midtbaneslideren havde god tid til at sende bolden i netmaskerne efter en dribletur fra Rezan Corlu. Målet åbnede anden halvleg og hjemmeholdet så sig ikke tilbage efter.

Inden kampen var det sikkert, at spillerne ville blive mudret til som festglade teenagere på Roskilde Festival. Silkeborg-keeper Rafael Romo havde derfor fået en gul trøje over sin sorte målmandsdragt for at undgå forvirring med Lyngbys blå-mudrede trøjer.

Det blev derfor også en fysisk kamp med mange dueller og glidende tacklinger, der elles skulle synes at høre fortiden til.

Silkeborg havde haft mest at sige i første halvleg med flere misbrugte muligheder, men som så ofte før i denne sæson måtte de se sig slået.

De to mandskaber fulgtes op i Superligaen i sommer, men det er også der lighederne stopper.

Silkeborg har brugt hele sæsonen som rækkens bundprop, mens Lyngby er ligaens store positive overraskelse.

På Lyngby Stadion, hvor de kongeblå inden kampen havde taget 19 af deres 25 point, kunne 2432 tilskuere se dem tage yderligere tre point til samlingen.

Det kunne dog sagtens være gået helt anderledes.

Lyngby dummede sig gevaldigt, da Thomas Mikkelsen og Nicolaj Geertsen kort før pausen støder sammen og lader en opportunistisk Ronnie Schwartz kanonere bolden mod tomt mål. Havde det ikke været for Frederik Winthers akrobatiske clearing ville Silkeborg have taget en fortjent pauseføring.

Silkeborg kunne ikke matche Winthers helteaktion og måtte give fortabt i anden halvleg, da hjemmeholdet fandt spillet frem.

Som det er gået hele året vil de to mandskaber gå på juleferie med to helt forskellige udgangspunkt. Lyngby vil kunne nyde at se op ad med håbet om et muligt mesterskabsslutspil, selvom der ser ud til at være mange om buddet.

Silkeborg vil derimod skulle afgøre topscorer Ronnie Schwartz’ fremtid i vinterens transfervindue, da han har kontraktudløb til sommer.

Superligaens bundhold har nu fået en kamp mindre til at redde sig i og kan måske begynde at forberede sig på livet i første division.

Se også: Storsejr og trylleri

Tøffes vilde bud: Han kan afløse Ståle!

Se også: Mukthar ærgrer sig: - Det glemmer jeg aldrig