Mulig katastrofe for FCM og AGF! UEFA med opsigtsvækkende forslag

UEFA har tirsdag holdt et møde med sine 55 medlemslande, og her gentog forbundet - dog i lidt mildere toner - opfordringen om at få afviklet de nationale ligaer og altså ikke gøre som Belgien, der for nogle uger siden meldte ud, at den resterende del af sæsonen aflyses, og den nuværende stilling fastfryses.

Det er især med Champions League og Europa League i tankerne, at UEFA meget gerne vil have spillet ligaerne til ende.

Det europæiske fodboldforbund skal have snor i, hvem der skal have billetter til de to turneringer i den kommende sæson, og ifølge den italienske avis La Repubblica overvejer UEFA en noget alternativ løsning, såfremt et eller flere medlemslande må opgive at spille færdigt.

Ét af de forslag, der er på bordet, giver UEFA lov til selv at udpege de europæiske deltagere, og det vil ske på baggrund af den aktuelle placering på koefficientlisten.

Billetterne vil blive uddelt styk for styk uden skelen til den nationale liga.

Klubberne scorer koefficientpoint alt efter, hvordan de klarer sig i de europæiske turneringer, og Champions League rangerer højere end Europa League.

Det er resultaterne i de seneste fem sæsoner, der medregnes.

Hvis vi leger med tanken, at UEFA's forslag bliver vedtaget, og at Superligaen ikke kan genoptages, vil det være en rendyrket katastrofe for FC Midtjylland, der med et stort forspring ned til FCK er godt på vej mod et dansk mesterskab og dermed også kvalifikation til Champions League.

UEFA-forslaget vil medføre, at FC Midtjylland må aflevere billetterne til Champions League-kvalifikationen til FC København, der med længder er den højest placerede danske klub på UEFA's koefficientliste som nummer 39.

FCM er nede som nummer 96 og må nøjes med Europa League.

For AGF vil det også være noget af en nedtur.

David Nielsens mandskab er aktuelt på tredjepladsen i Superligaen, og det dufter af europæisk deltagelse i næste sæson, men hvis UEFA's forslag får grønt lys, ryger århusianerne helt ud af det europæiske regnskab, da de slet ikke figurerer på koefficientlisten efter otte år uden europæisk fodbold.

Foreløbig er der altså blot tale om et forslag, og der er ingen tvivl om, at mange klubber vil modsætte sig det.

UEFA's eksekutivkomité holder møde på torsdag.

