Muligt folketingsvalg rykker Superliga-afslutning

Den afsluttende Superliga-runde er højst usædvanligt blevet rykket af frygt for, at datoen falder sammen med folketingsvalget og valget til Europa-Parlamentet

Divisionsforeningen er så bekymrede for, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskriver folketingsvalg til afholdelse 26. maj, at man har valgt at rykke den sidste Superliga-runde et døgn.

Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

'Godt nok er der endnu ikke udskrevet valg til Folketinget, men af praktiske årsager kan klubberne og øvrige Superliga-interessenter ikke vente længere på at træffe afgørelse om flytning, så derfor flyttes de tre mesterskabsspils kampe nu 24 timer frem til lørdag 25. maj kl. 17', lyder det.

De tre omtalte kampe skulle oprindeligt være spillet søndag 26. maj klokken 17.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, vil ikke løbe risikoen for, at to valg falder sammen med den afsluttende Superliga-runde.

- Vi ønsker ikke, at afslutningen på Superligaen med pokal- og medaljeoverrækkelse skal ligge samtidig med et folketingsvalg.

- Statsministeren vælger datoen, men da der i forvejen er valg til Europa-Parlamentet søndag 26, og den dato samtidig nævnes som en mulig dato for folketingsvalget, så vælger vi at flytte fodboldens store afslutningsfest til lørdag 25. maj, siger Claus Thomsen.

Divisionsforeningen oplyser desuden, at kampene ikke bliver rykket tilbage, hvis valget skulle vise sig at blive en anden dag end 26. maj.

Ud over de tre kampe i mesterskabsspillet byder 36. runde også på den afgørende Europa-playoff-kamp om syvendepladsen.

Flytningen får indflydelse på opgørene mellem FC København - FC Nordsjælland, FC Midtjylland - Esbjerg og OB - Brøndby.

Den kamp afvikles som planlagt mandag 27. maj kl. 19 - uanset datoen for det kommende folketingsvalg.

FCK skal vente et døgn mindre på at få overrakt de forventede guldmedaljer. Foto: Lars Poulsen

