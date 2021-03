Mystikken breder sig: Agent uden aftaler

Mohamed Daramy er langtfra den eneste HCM Sports Management-spiller, der ikke har den nødvendige repræsentationsaftale med agentfirmaet.

DBU er efter Ekstra Bladets afsløringer gået ind i sagen, og Daramys tilfælde er ikke enkeltstående.

Der tegner sig et klart mønster med spillere fra HCM Sports Management, der er styret af den svenske agent Hasan Cetinkaya, og som i Danmark trækker tråde til den uautoriserede agent Nudi Ghelam og den certificerede agent Mohamed Khayat.

Spillerne står registreret som klienter på HCM Sports Managements side på Transfermarkt, men firmaet har ikke registreret dem i DBU’s system.

Det siger reglerne En fodboldagent kan kun virke som fodboldagent for en spiller eller en klub, hvis han har en skriftlig repræsentationsaftale med spilleren eller klubben. En fodboldagent registreret hos DBU er forpligtet til at benytte DBU's relevante standard-repræsentationsaftale. En spiller, der gør brug af en fodboldagent, er ansvarlig for, at der indgås og indsendes en repræsentationsaftale til DBU.

Ekstra Bladet har undersøgt, hvilke spillere i de danske rækker der fra oktober 2019 og frem til nu på et tidspunkt har stået som klienter på HCM Sports Managements side på Transfermarkt.

Der er tale om i alt ti spillere.

I samme periode har ingen af dem haft en gældende repræsentationsaftale registreret hos DBU.

Blandt de ti er ganske prominente navne som Mohamed Daramy, Andreas Maxsø og Peter Ankersen, men også yngre talenter som U19-landsholdsspillerne Jonathan Ægidius (Brøndby) og Jakob Haahr (Fremad Amager).

Aktuelt står Daramy, Maxsø, Ægidius og Haahr som HCM-spillere på Transfermarkt.

Hasan Cetinkaya har tidligere i et interview med Aftonbladet fortalt, at han er agent for Daramy, mens både Lyngby og FC København over for Ekstra Bladet har bekræftet, at de forhandlede med Nudi Ghelam om Ægidius.

Nudi Ghelam har på sin Instagram-profil haft et billede af sig selv og Jakob Haahr i en situation, hvor det tidligere FCK-talent underskrev et dokument. Det er er nu slettet.

Det er dog fortsat billeder af ham med både Mohamed Daramy og Andreas Maxsø.

Nudi Ghelam er ikke længere registreret agent og må derfor ikke bistå spillere og klubber i forhandlinger.

Det er uklart, hvilken rolle han præcist har i forbindelse med HCM-spillere, men han var eksempelvis med i Barcelona for lidt over et år siden, da Hasan Cetinkaya forhandlede en aftale på plads for Martin Braithwaite.

HCM Sports Management har registreret meget lidt i DBU's system om deres gøren og laden i Danmark.

Hasan Cetinkaya har tidligere har haft en repræsentationsaftale med Brøndby, men den udløb 30. juni 2020.

Kenan Mert, en anden 'HCM-agent', har en aftale med FC København, men han er ikke længere registreret hos DBU.

Det er uklart, om Mert forsat har en rolle hos HCM Sports Management.

Det i Singapore-registrerede firma har ingen hjemmeside, og det er vanskeligt at finde oplysninger om firmaet.

Af Transfermarkt fremgår det, at det består af Hasan Cetinakaya og Ali Dursun.