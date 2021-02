Mystisk: Skifter til to klubber

Siden debuten for Randers i november 2013 har dansk-armenske Edgar Babayan spillet i Superligaen og med årene er offensivsspilleren også blevet en så stor profil, at han har fået en plads på det armenske landshold, hvor han har scoret mod selveste Italien.

Efter ophold hos Randers og Hobro var det ventet, at han skiftede videre til noget større, da Hobro rykkede ud af Superligaen og ned i næstbedste række.

Tidligere på ugen kunne det armenske medie så melde, at 25-årige Babayan rykker videre til lettiske Riga FC.

Men søndag aften kan bold.dk fortælle, at Babayan skriver halvandet år med Riga med option på yderligere et år, men næppe bliver der ret længe.

- Den lettiske klubs ejere er nemlig også involveret i den cypriotiske klub PAFOS, og her skal Edgar Babayan efter planen ende i løbet af sommerens transfervindue, skriver bold.dk.

Det lignede længe et endnu større skifte for Babayan. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Babayan spillede efteråret for Hobro, men købte sig i denne vinters transfervindue selv fri af kontrakten og kan altså skifte uden overgangsbeløb.

Riga er lettiske mestre, mens PAFOS er nummer ni på Cypern og har den tidligere Brøndby-spiller Paulus Arajuuri som anfører.

I sommer lignede det umiddelbart en større adresse for Babayan, og der lå konkrete millionbud på bordet.

- I Danmark er der op mod fem klubber, der har vist interesse. Så er der to klubber i Cypern, en klub i Israel, og så er der to klubber i Polen, og her snakker vi top tre-fire klubber. Så har der også været en klub i The Championship i England, som vi har snakket med, og der har også været en klub i Grækenland. Lige nu er alt på tale, så dialogen er åben, sagde agenten Caglar Koycu dengang til Ekstra Bladet.

Sidste vinter var flere italienske klubber blandt andre Lecce interesserede i Hobro-spilleren.

- Min agent er i kontakt med udenlandske klubber. At rykke til Serie A er en fremragende mulighed, og Italien har en stærk liga, sagde Edgar Babayan dengang.

