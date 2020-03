Naboer langer ud efter OB: - Det er idioti

OB's naboklub Røde Stjerne begriber ikke, at Superliga-klubben vælger at træne under de omstændigheder, der hersker i Danmark

Spillerne i Superliga-klubben OB er stadig på træningsbanen, selv om det meste af Danmark er lukket ned.

Den beslutning møder hård kritik fra den fynske naboklub Røde Stjerne. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Klubbens leder Henrik Pedersen rejser en hård kritik af OB i et interview med avisen.

Henrik Pedersen kom i første omgang på stikkerne, da OB ved en fejl skrev på klubbens hjemmeside, at man træner på Røde Stjernes anlæg.

Alexander Juel Andersen og resten af OB-truppen ligger ikke stille, selv om corona-krisen raser. Træningen består under særlige forhold. Foto: Lars Poulsen

De baner, OB's Superliga-spillere træner på, tilhører ikke længere Røde Stjerne, og det er vigtigt for den lille fynske klub at understrege.

Den vil nemlig på ingen måde sættes i forbindelse med OB's træning.

- I øvrigt synes jeg, at det er et dårligt signal at sende, og det siger jeg ikke for at gå efter OB. Men al sport er lukket ned, så synes jeg, det er at kaste sig ud i idioti at gå ud og træne, siger Henrik Pedersen.

- Så jeg er sådan set ligeglad med, om de træner indenfor reglerne og rammerne af en vejledning. Også når man tænker på, hvordan for eksempel golfspillere har måttet mærke hård kritik for bare at fortsætte. Det er dybt usolidarisk, lyder det til Fyens Stiftstidende.

OB-træner Jakob Michelsen ved ikke, hvornår han igen skal lede sit hold i Superligaen. Men træningen fortsætter ... Foto: Jens Dresling

OB fastslog tirsdag, at man i høj grad tager hensyn til andre mennesker og smittefaren for coronavirus, selv om spillerne i et vist omfang passer deres arbejde på træningsbanen.

- Efter nøje at have gennemgået sundhedsmyndighedernes råd og anbefalinger, konsulteret egne læger samt gennemgået forløbet med Divisionsforeningen vil spillere i OB træne på et lukket areal, hvor man ikke kommer i kontakt med andre mennesker. Det sker for at reducere smittefaren for COVID-19 for både offentligheden og spillerne, skrev OB på klubbens hjemmeside.

OB træner i små grupper med maksimalt fem spillere og to trænere ad gangen.

Spillerne møder op omklældte med egen drikkedunk og parkerer desuden med god afstand til hinanden.

