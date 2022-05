Nægter at holde med rivalerne

De driller hinanden, og det er på ingen måder et kærlighedsforhold, der eksisterer mellem FC Midtjylland og Silkeborg.

Men faktum er, at Bo Henriksen & Co. på torsdag potentielt kan sende en økonomisk indsprøjtning på op imod 100 mio. kr. i retning mod rivalerne fra Silkeborg.

For vinder FC Midtjylland pokalfinalen, giver det Silkeborg retten til at spille playoff til Europa League-gruppespillet. Kikser den mulighed, er de sikret 30-35 mio. kr. i Conference League-gruppespillet.

- Jeg kommer ikke til at sidde med en FCM-kasket torsdag. Det, tror jeg, vil være meget upopulært i Silkeborg.

- Jeg holder ikke med FCM, men jeg vil ikke ærgre mig vildt, hvis de vinder pokalen, siger Kent Nielsen, der erkender, at der er nogle økonomiske forudsætninger som kan få stor betydning, hvis Silkeborg er sikret et gruppespil.

- Får vi et europæisk gruppespil, kan det også tænkes, at flere af de spillere, vi har, gerne vil blive, når der venter et stort gruppespil, påpeger han.

Sådan fordeles pladserne i Europa:

FC København

Nicolai Boilesen løfter mesterskabspokalen efter den første titel i tre år. Foto: Lars Poulsen.

De danske mestre er seedet og træder ind i play-off runden til Champions League-gruppespillet.

Det vil sige, at de blot er to kampe fra en indtægt tæt ved 200 mio. kr.

FCK kan møde klubber som Trabzonspor (Andreas Cornelius), Malmö FF, Viktoria Plzen, Bodø/Glimt, Ludogorets, Apollon Limassol, Sheriff og Qarabag.

Det skal nævnes at flere af klubberne træder ind tidligt i kvalifikationen.

Hvis FCK kikser kvalifikationen til Champions League, træder de direkte ind i Europa League-gruppespillet, hvor de her er garanteret 100 mio. kr.

FC Midtjylland

FC Midtjylland vandt sølvmedaljer søndag med sejren over Randers. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Sølvvinderne træder ind i anden kval-runde til Champions League-gruppespillet. Her deltager de i non-champions puljen.

FCM vil være seedet, hvor de i anden runde møder enten AEK Larnaca eller Fenerbahce.

Kommer de til tredje runde, vil de være useedet, hvor klubber som Benfica, PSV, Rangers og måske Dynamo Kiev venter.

Taber de her ryger de i Europa League-playoff. Og kikser den her, så venter Conference League-gruppespillet.

FCM skal altså vinde samlet én runde, hvis de skal i et europæisk gruppespil.

Silkeborg eller OB

Nicklas Helenius blev topscorer i Superligaen efter en forrygende sæson. Foto: Jens Dresling.

Hvis FC Midtjylland vinder pokalen, står bronzevinderne fra Silkeborg klar til et europæisk gruppespil.

De vil træde ind useedet i playoff runden til Europa League. Vinder de her venter 90-100 mio. kr.

Taber de i playoff-runden er trøstepræmien Conference League-gruppespillet og mindst 30-35 mio. kr.

Vinder OB pokalen spiller de playoff til Europa League og alternativt Conference League gruppespillet.

Vinder OB pokalen betyder det samtidig, at bronzevinderne fra Silkeborg træder ind i anden kval-runde til Conference League og skal altså vinde tre runder for at nå et gruppespil.

Brøndby

Mathias Kvistgaarden har sikret, at Brøndby er tæt på målet om en plads i Europa. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

De er i en venteposition lige nu. Vinder FC Midtjylland pokalen torsdag, er de kvalificeret til anden kval-runde til Conference League. Hvis OB vinder pokalen, skal Brøndby søndag møde Viborg på Brøndby Stadion i en kamp om billetten til Conference League.

AaB

Louka Prip skal sammen med holdkammeraterne i AaB vente til torsdag for at se, om de får en ny chance for Europa. FCM skal vinde pokalen, hvis de skal have en chance i en kamp mod Viborg. Foto. Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Får kun mulighed for at spille europæisk, hvis FC Midtjylland vinder pokalturneringen. Det vil nemlig betyde, at AaB får chancen i en kamp mod Viborg om pladsen i anden kval-runde til Conference League.

Vinder OB pokalen er sæsonen slut for nordjyderne.