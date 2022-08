Nægter FCK-exit: Vil blive og kæmpe

I sidste sæson spillede Karl-Johan Johnsson kun fire kampe for FC København, men nu har svenskeren fået chancen i målet, efter at førstekeeper Kamil Grabara har pådraget sig en hovedskade.

Det er dog tvivlsomt, om han kommer til at beholde pladsen. De danske fodboldmestre har således hentet en særdeles erfaren konkurrent.

Tidligere på ugen blev den forhenværende Premier League-keeper Mathew Ryan nemlig præsenteret, men Karl-Johan Johnsson har tænkt sig at tage kampen op.

- Det er klart, at man gerne vil spille. Men man må bare knokle på, og så får vi at se, hvem de vælger, siger Karl-Johan Johnsson til det svenske fodboldmedie Fotbollskanalen.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Heller ikke den manglende spilletid i sidste sæson har fået Johnsson til at overveje et klubskifte.

- Der er mange, der siger: 'For fanden, du skal væk'. Men jeg har familie at tænke på, siger Johnsson.

- Jeg tænkte, at jeg bare skulle knokle på og være klar, når chancen kom, så det har aldrig rigtig været en tanke (at skifte, red.). Der har været lidt interesse, men det er aldrig mundet ud i noget.

Særligt det faktum, at han trives i København, hvor hans sønner går i skole og børnehave, og hvor han er tæt på sin hjemstavn på den anden side af Øresund, er afgørende for, at han bliver hængende.

- Der er noget, der skal være tillokkende, for at man virkelig vil væk herfra. Men det er klart, at man også gerne vil have lidt spilletid også. Man savner at spille kampe kontinuerligt. Absolut, siger Johnsson, som ikke tror, at FCK overhovedet vil slippe ham lige nu.

- Jeg ved ikke, om de har en backup-plan, hvis jeg skulle vælge at smutte. Det får vi at se i så fald. Men som det ser ud nu, tror jeg, at jeg bliver, siger Karl-Johan Johnsson.

Lige nu er han altså førstevalg i FCK, hvor nyerhvervede Mathew Ryan allerede er løbet ind i problemer, der gør, at han torsdag trænede for sig selv.

Kamil Grabara blev i slutningen af juli meldt ude i seks til otte uger. Når han vender tilbage, bliver der for alvor kamp om pladsen.

Karl-Johan Johnsson har været hos FCK siden 2019, hvor han kom til fra franske Guingamp.