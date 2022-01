Nærmer sig FCK-exit: Bundesliga-bud på Jens Stage

Det internationale transfervindue er banket på vid gab, og FC København nærmer sig det første salg i 2022. Det hører til de overraskende af slagsen.

For det er den målfarlige midtbanemotor Jens Stage, der i disse dage sidder og venter i spænding på, om han kan få et udfordrende udlandseventyr tilføjet sit cv.

Jens Stage har ifølge Ekstra Bladets oplysninger nemlig kurs mod Tyskland og Bundesligaen, hvorfra der er faldet et bud på 25-30 mio. kroner – og der er interesse fra flere klubber.

Arbejdet i kulissen er godt i gang, og lige nu ligner Bundesligaen næste skridt, hvis klubberne går videre med interessen og træder ind i mere intense forhandlinger.

Artiklen fortsætter efter billedet..

Jens Stage til FCK-træning i 2022. Foto: Anthon Unger

FC København er åbne for et salg af spilleren, der blev hentet i AGF i sommeren 2019 for et beløb på omkring 15 millioner kroner, der siden kan være steget betragteligt og op til 25 millioner ved hjælp af bonusser.

Jens Stage anser det for et godt tidspunkt at tage næste skridt i sin karriere efter et personligt fornemt efterår, der blev kronet med landsholdsdebut mod Skotland.

Endnu er der arbejde nok forude til, at det potentielle salg af Jens Stage bliver betegnet som realistisk, men altså ikke ’stensikkert’.

Jens Stage var i sin AGF-tid tæt på at tage turen direkte til udlandet, da først belgiske Zulte Waregem og siden græske PAOK blev valgt fra til fordel for FC København.

Men skiftet fra Smilets By til hovedstaden betød langt fra, at aarhusianeren ikke drømte om udlandet.

Den drøm kan blive virkelighed nu, hvis alle parter bliver enige om en aftale, og det er slet ikke usandsynligt.

I så fald bliver FC Københavns allerede aktive jagt på en dygtig central midtbanespiller kun yderligere intensiveret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FC Københavns transferpuslespil: Millioner til store indkøb