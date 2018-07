N'Doye stjal vennens rekord: - Vi har ordnet det

PARKEN (Ekstra Bladet): Cesar Santin står storgrinende i spillergangen, slår ud med armene og modtager sin gamle ven Dame N’Doye med et kropssprog, der oser af bebrejdelse: Du stjæler min rekord, hvad fanden bilder du dig ind?

Ståle Solbakken griner også højt efter 4-0 sejren over AaB efter en rå magtdemonstration i Parken.

- Cesar er på besøg, han er klubbens hædersgæst, og det her skal være hans helt store dag. Og så stjæler hans gamle makker – de har spillet over 100 kampe sammen her – simpelthen hans rekord.

- Vi har ordnet det nede i omklædningsrummet, siger Dame N’Doye en time efter kampen med et stort grin malet næsten fra øreflip til øreflip.

Den scenegale senegaleser er nu manden, der med sit hattrick på 21 minutter har nappet titlen som alletiders mest scorende FCK’er. Santin blev bonet for 84 scoringer i 220 kampe – den hjemvendte Dame har nu hamret 85 ind i 156 kampe!

Den tredje scoring udløste tre jubelfingre fra Viktor Fischer, der umiddelbart havde hamret bolden på stolpen, hvorefter jyden flintrede ud til sidelinjen, erobrede byttet og smækkede kuglen ind i panden på Dame N’Doye.

- Det var fantastisk. Vi snakkede lidt om, at nu har han ikke været målfarlig overhovedet de første fire kampe, og lige pludselig hakker han tre ind på 20 minutter. Det var bare vigtigt for ham – og vigtigt for os. Det tillod vi os at joke lidt med, forklarer Viktor Fischer.

FCK's fans ville ikke slippe den 33-årige måltyv. Foto: Lars Poulsen

Han var sprudlende og har sin forklaring på, hvorfor Løverne lignede et nærmest forvandlet mandskab:

- Vi stiller i en opstilling i dag, hvor der er rigtigt mange fodboldspillere på banen, og det kunne man se. Vi kørte bolden imellem os, og vi turde spille fremad og lade vores forreste spillere have bolden, som altid vil være det bedste. Og så sparker vi den i kassen! Det er altid vigtigt.

Viktor Fischer havde masser af lovord om sin store angrebsmakker:

- Han er en stor spiller, og det lader til, at han er ved at finde sin form nu. Det har ikke set sådan ud de første par kampe, men i dag gjorde det, og vi håber, han finder sit niveau. Han behøver ikke score tre hver gang. Det var godt i dag, han er rigtigt stærk på bolden, og han er bare målfarlig og meget positiv i gruppen, siger landsholdsspilleren.

Han ser klare fremskridt, men vil ikke betegne 4-0 sejren som en tur ud med katapultsædet.

- Nej. Det er en rolig kurve, som er blevet bedre. Vi spillede ikke godt mod Horsens, ikke så godt mod KuPS, men var bedre og skarpere mod Hobro, vi spillede en god halvleg i Island og i dag er det rigtigt, rigtigt godt. Man kan ikke forvente, vi hver gang spiller som i dag, men man kan regne med, at vi kommer med denne energi og de samme intentioner hver gang.

Viktor Fischer ramte stangen med et brag, lagde op til to scoringer og lykkedes endelig til sidst med scoringen til 4-0. Foto: Lars Poulsen

Tilskuerne sang højlydt: ’Ole´, Super Dame N’Doye’ og klappede heftigt, da bomberen blev skiftet ud i det 68. minut.

- Det var good. It was great, siger den ikke altid voldsomt talende mand, der griner, da han bliver anklaget for sit ’tyveri’ af Santins rekord:

- Det er stort, for vi er gode venner og har spillet en masse kampe sammen. Det er stort, men det er først og fremmest stort for holdet. Det er altid godt at score for FCK.

Mangler du stadig lidt fysisk, siden du blev skiftet ud?

- Jeg fik en lille skade i lysken i den sidste kamp i Island, så derfor gik jeg ud deroppe. Jeg klarede at spille i dag, men jeg mærkede skaden i anden halvleg, så nu må vi se, hvad doktoren siger.

Seks sæsoner efter, han tog lokomotivet til Moskva, er han for alvor tilbage i Parken. Men familien er fortsat ikke flyttet med.

- Nej, ikke endnu. Min familie er i USA, og jeg ser frem til, at de flytter til København. De kommer senere, siger Dame N’Doye.

Se også: Ståle raslede med sablen og fik gevinst

Se også: Hjemvendt helt skrev historie: FCK ydmygede AaB

Tøffe går i kødet på FCK: Hvorfor flæsker Ståle sine egne?