Nedrykning koster - river to kontrakter over

I denne sæson har Vejle haft spillere fra en række lande, der normalt ikke klinger på Superliga-fodbold. Blandt andet har der været to ukrainere i traditionsklubben, men til næste sæson er de ikke længere at finde i klubben.

Nedrykningen til 1. division er ifølge det ukrainske medie, football24.ua, ensbetydende med, at både Vladlen Yurchenko og Sergey Gryn har fået revet deres kontrakter over.

Dermed er de to ukrainske midtbanespillere ikke længere bundet til klubben fra Nørreskoven, og i stedet har de mulighed for frit at forhandle med andre klubber.

24-årige Sergey Gryn kom til Vejle på en fri transfer i januar efter senest at have spillet for Shakhtar Donetsk, og han har efterfølgende spillet ni kampe for Vejle med to mål til følge.

Tilbage i slutningen af september 2018 blev Vladlen Yurchenko også hentet på en fri transfer, men den tidligere Leverkusen-spiller nåede kun kortvarigt at sætte et positivt aftryk. I alt spillede han 19 kampe med tre mål og fire assists som bidrag.

