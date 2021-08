Nedturen fortsætter

Udover den ydmygende europæisk exit mod Larne i torsdags var sølle tre sejre i de seneste 20 kampe den triste ballast som AGFerne gik på banen med til opgøret mod lokalrivalerne fra Randers.

Så det var med ambition om både en oprejsning og en opmuntring, at århusianerne gik i aktion, men det blev knust af en mand, der åbenbart befinder sig rigtig godt på Ceres Park-grønsværen – Mathias Greve.

I foråret førte han an som både fighter og målscorer, da kronjyderne vandt pokalturneringen. Og på denne søndag, hvor tilskuerne igen måtte fylde stadions efter halvandet år med corona-restriktioner, blev han efter knap en times spil matchvinder forsit hold med scoringen til 2-1 på et fladt langskud.

Det skete kun tre minutter efter, at AGF ellers havde fået en gevaldig opmuntring i form af et smukt mål, der betød udligning til 1-1.

Gift Links og den nye svenske kantspiller Eric Kahl stod bag et smukt forarbejde, der endte med en aflevering til en anden nyerhvervelse – nemlig den polske angriber Dawid Kurminowski, der stod helt udækket midt foran mål og havde let ved at score for første gang i den hvide trøje.

David Nielsen spillede efter Larne-fiaskoen ud med en markant forandring i sin start-opstilling i forhold til det, man er vant til at se – nemlig et tre-mands-forsvar. Yann Aurel Bisseck var placeret centralt flanskeret af Sebastian Hausner til højre og Frederik Tingager til venstre.

Endvidere var der altså debut til svenske Eric Kahl på venstrekanten.

Ud over at han som nævnt leverede et flot bidrag i opspillet til AGFs udlignende scoring havde han flere gode offensive fremstød og ligner bestemt en forstærkning.

Men fastslås skal, at han i defensiven – specielt i de første 45 minutter -flere gange havde problemer med den veloplagte Randers-målscorer Tosin Kehinde, som snørede både svenskeren og målmand Jesper Hansen ved 1-0-scoringen i den 1.halvleg, der ellers ikke bød på nævneværdige chancer til nogen af holdene.

Den tamme AGF-offensiv indskrænkede sig til et udmærket langskud fra Gift Links og et par behjertede hovedstød fra Frederik Tingager.

Der kom langt mere dynamik og nerve over AGF-spillet efter pausen, og det udløste flere nærgående forsøg, men det var altså pokalmestrene fra Randers, der løb med gevinsten i form af de tre point og derfor har status af ubesejret.