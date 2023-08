Neestrup skifter næsten et helt hold

Det er et helt andet FCK-hold, der træder ind på græstæppet på Hvidovre Stadion til aftenens kamp. Der er blandt andet blevet plads til to debutanter

Debut til purunge Theo Sander, erfarne Birger Meling og så er der syv øvrige ændringer.

FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup, har i den grad rystet posen forud for Superliga-opgøret mod Hvidovre.

Kaster man et blik på de forsvarende mestres startellever, er der hele ni ændringer i forhold til udekampen mod Sparta Prag i tirsdags.

Nyindkøbte Birger Meling skal i ilden fra minut ét og får dermed debut.

Det samme får 18-årige Theo Sander i buret, mens Oscar Højlund er i startopstillingen til en Superliga-kamp for første gang.

Kamil Grabara, der leverede flere pragtredninger i sejren over tjekkerne, pådrog sig en lille skade under opgøret, og fordi man gerne vil have ham 100 procent klar til tirsdagens europæiske kamp mod Raków Częstochowa, bliver den polske stjerne sparet.

Kulissen er en helt anden, når Hvidovre byder københavnerne op til dans klokken 19.

Vi skal bare tre dage tilbage for at finde en aften, hvor FCK befandt sig i en europæisk heksekedel.

Efter en helt vanvittig kamp med forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence avancerede danskerne til playoff-dysten om at komme i Champions League.

Ja, Pro Ventilation Arena er ganske vist klar, men man fornemmer, at mandskabets rammer ikke har mange Superliga-kampe under bæltet.

Det ændrer ikke på, at luften er tyk af fodboldduft.

Hvidovre har ændret på en enkelt position i forhold til mandagens kamp mod Viborg. Marcus Lindberg erstatter nemlig Magnus Fredslund.