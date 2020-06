Neglebidende nedrykningsdrama

Jakob Michelsen fik skruet ned for sædevarmen, da OB trods et hav af afbud formåede at afvise SønderjyskE i en ægte seks point-kamp

ODENSE (Ekstra Bladet): Sædet MÅ være lunt under Jakob Michelsen. OB-træneren sprang i hvert fald op af chefstolen allerede fra start af en kamp, der vel kunne blive den sidste for manden fra Tønder.

Sportschefers forståelse for fredning har det med kunne gradbøjes ret hurtigt…

Michelsen kunne dog ånde relativt lettere, som kampen mod Sønderjyske skred frem. Et opgør, der fra start bar præg af livrem og seler på begge sider, og opgøret første reelle chance faldt da også først efter et kvarter, da SønderjyskE’s Stefan Gartenmann bagfra fældede det islandske kraftværk Aron Elis Thránderson i feltet efter en åbenbart forbløffende stikning leveret af Jens Jakob Thomasen.

Sander Svendsen var efter den fynske blamage i Silkeborg kylet ud på bænken, så anfører Jeppe Tverskov fik den tænderbidende mulighed fra 11 meter – og svigtede ikke. 300 fans jublede, men det, der egentlig var tydeligst, var det lettelsens sus, der føg gennem stadion i den fynske hovedstad.

Og det skulle blive endnu bedre set med stribede solbriller på en aften, da solen godt nok hamrede ned udenfor – men som sædvanlig peb underlige aftenlufte køligt inde på arenaen.

Moses Opondo knoklede ude i venstre side, den norske klasseback udlånt af LA Galaxy, Jørgen Skjelvik, overtog kuglen og drev mod feltet, afleverede med hælen til Troels Kløve, hvis skud heldigt blev rettet af via Pierre Kanstrup og snød keeper Sebastian Mieliz.

2-0 til de stribede – men den slags føringer forhindrer pt ikke sportschef Michael Hemmingsen i konstant at se bekymret ud!

Da var der spillet en halv time af kampen, og Anders K. Jacobsen havde faktisk haft muligheden for at gøre det grumme ved sine tidligere venner – men han fik slet ikke styr på et indspil Emil Frederiksen.

OB har et hav af spillere på lazaret og skadesliste, deriblandt målmand Oliver Christensen, der døjer med en betændt slimsæk i det ene knæ. Det blev så de unges aften med 20-årige Mads Frøkjær og 18-årige Max Fenger i front, og der er altså solidt løbearbejde i teenageren fra Roskilde.

- Jeg skulle faktisk have spillet i Silkeborg, men under opvarmningen begyndte den at drille igen. Det er meget fra dag til dag, men jeg håber, jeg kan spille næste kamp, siger Oliver Christensen.

I hans sted var det ivorianske Sayoba Mandé, der fik ’fornøjelsen’ i Silkeborg (0-6) og igen mod SønderjyskE, hvor han bl.a. adræt og snarrådigt fistede et indlæg efter et indlæg væk tæt på mål. Ellers blev han indledningsvis ikke udfordret på det grusomste.

Victor Ekani fik en kæmpe mulighed for at reducere kort efter pausen efter en sønderjyske dødbold, men ramte et par meter ved siden af mål – og sekunder senere i den anden end traf unge og evigt knoklende Max Fenger overliggere på et indlæg fra Mads Frøkjær.

Så skiftede Glen Riddersholm lige tre mand ud i én ruf. Uden at ret meget forandrede sig af den grund, for OB havde pakket sig i en defensiv med sporadiske raids i modsat retning, og sønderjyderne skabte ikke så meget andet end at give Sayoba Mandé en fik tv-redning. Den nød manden fra Elfenbenskysten max…

Mads Frøkjær med den lettere latinske tilgang til spillet testede Sebastian Mieliz med et lumsk skud langs græsset. Et hjørnespark til sønderjyderne fire minutter før tid blev farligt, da Sayoba Mandé gik fejl af bolden – men situationen blev clearet.

OB skaber med sejren et forspring på seks point og plus 14 på målscoren ned til SønderjyskE, der må notere, at nok er grænsen genåbnet – men de er i stor risiko for selv at ryge under den, der tæller i Superliga-stillingen om blot fire kampe.

