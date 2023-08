Nej, nej, nej: Vejle-spillere tackler hinanden på friløber

Vejles German Onugkha og Musa Juwara kunne ikke blive enige om, hvem der skulle have bolden på en friløber og endte med at tackle hinanden i fredagens Superliga-kamp mellem Silkeborg og Vejle

Der er ikke meget, der er gået Vejles vej i Superligaen indtil nu.

Oprykkerne har tabt deres tre første kampe og indtager i skrivende stund ligaens sidsteplads.

Og det er heller ikke nemt at vinde kamp, når ens offensive profiler tackler hinanden på en friløber.

Netop det skete i fredagens opgør mod Silkeborg, da German Onugkha og Musa Juwara var alene igennem, men i stedet for at afslutte, løb de to Vejle spillere sammen og mistede bolden.

Se klippet i videoen øverst i artiklen:

Raul Albentosa havde ellers serviceret Juwara med en fremragende dybdebold, og den lille kantspiller var en mod en med Nicolai Larsen i Silkeborg-buret.

German Onughka kom dog i vejen for Juwara og fik stoppet den farlige chance.

Problemet er bare, at Onugkha er Vejles angriber og ikke en Silkeborg-spiller.

Situationen endte med at se meget komisk ud for den neutrale seer, mens der med garanti har siddet nogle Vejle-tilhængere og revet sig i håret.

Det lykkedes dog 27-årige Onughka at komme på tavlen senere i kampen, da han bragte Vejle foran, men et mål af Kasper Kusk og en overtidsscoring af Alexander Lind gjorde altså, at Vejle indkasserede endnu et nederlag.