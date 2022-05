Nervøs FCK-stjerne: Det var skrækkeligt

Han har været en vigtig figur på FC Københavns hold i det meste af denne sæson, men FCK-stjernen Jens Stage måtte følge mesterskabsspillet fra sidelinjen. Han har nemlig været skadet.

Og derfor har det været hårdt at følge med i, for FCK var ved at smide et stort forspring, men holdt akkurat FCM bag sig.

Jens Stage forklarer, hvilken følelse det var at være vidne til.

- Det har været en svingende sæson, men især efter jul har vi med afstand været det bedste hold. Frem til jul var vi lidt presset, men vi har set stærke ud efter jul, så det er fortjent, siger han til 3+ og svarer følgende på spørgsmålet, om der var nervøsitet til sidst:

- Det ved jeg ikke. Jeg spillede desværre ikke de sidste kampe, så det var skrækkeligt at følge med i. Jeg nåede at være nervøs, men det virkede til, at spillerne, der spillede, ikke så sig tilbage. Heldigvis klarede vi den.

De danske mestre er som minimum sikret et Europa League-gruppespil og er altså bare en runde fra at komme i Champions League-gruppespillet.