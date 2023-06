Newcastle jagtede Superliga-diamant i et halvt år

Newcastle viste første gang interesse for Yankuba Minteh i december og var flere gange i Ådalen for at syne ham

Fem år.

Så lang tid har Yankuba Minteh ifølge Ekstra Bladets oplysninger bundet sig til Newcastle, som i mandags købte den 18-årige gambier fri af OB for cirka 50 millioner kroner.

Et rekordstort salg for fynboerne, hvor særligt sportsdirektør Björn Wesström kan klappe i hænderne over at have lavet en seriøs god business-case.

I første omgang kigger Minteh imidlertid ind i et lejeophold i hollandske Feyenoord, han starter op hos 1. juli. Blandt andet fordi han ikke har optjent såkaldte 'point' nok til at trække i trøjen i det engelske ligasystem. Men Premier Leagues nyrige gigant har været inde i billedet i lang tid.

Meget lang tid.

Mintehs evner på kuglen og høje fart var kompetencer, Superligaen for alvor fik at se i efteråret, og i december bankede Newcastle første gang på døren med flirt på dagsordenen, erfarer Ekstra Bladet.

I januar holdt kantspillerens repræsentanter sågar et fysisk møde med Newcastles sportslige ledelse på engelsk grund, inden de i de følgende måneder vendte snuden mod Danmark for så at mødes igen, igen og igen.

Minteh under en tåget træning i Ådalen. Fremover bliver rammerne i Feyenoord. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Anden PL-klub var med i kampen

Sidste sæsons nummer fire i Premier League, som i oktober 2021 blev opkøbt af det saudiarabiske konsortium Public Investment Fund, ser teenageren som en spiller, der på sigt skal ind for at bidrage på førsteholdet.

Strategisk har klubben lagt en retning, hvor man er opsat på at opstøve purunge talenter rundt om i Europa og skrive længere kontrakter med dem. Det er netop den ambition, Minteh-handlen taler ind i.

Når lejeopholdet med Feyenoord ophører til sommer, sætter man sig så ned for at evaluere på, om det kræver endnu en udlejning, før spilleren er flyveklar til engelsk fodbold.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var Newcastle ikke det eneste mandskab fra Premier League med interesse for Yankuba Minteh.

En anden klub har været inde i billedet, men de trak sig tidligt i processen.