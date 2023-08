Nicolai Poulsen: - AGF er kommet hjertet nær

AGF tabte 1-3 til FC Nordsjælland mandag aften på hjemmebane.

Der var dog lidt positivt at hente hos midtbanekrigeren Nicolai Poulsen, der scorede et sjældent mål, da han udlignede til 1-1 midt i første halvleg.

Men selvom den 29-årige AGF-spiller startede inde og kom på tavlen er fremtiden stadig uvis, da hans kontrakt udløber til vinter.

- Der er status quo med forhandlingerne lige nu. Jeg forsøger bare at koncentrere mig om de ting, der sker på banen nu, hvor sæsonen er gået i gang, og så har jeg nogen, som tager sig af det uden for banen, siger Nicolai Poulsen til Ekstra Bladet efter kampen.

AGF-profilen er dog umiddelbart ikke meget for at spille for andre Superliga-klubber, da AGF har fået et helt specielt plads hos ham.

- Som jeg har sagt før, er jeg stolt og glad for at være i AGF, og jeg kan ikke finde mange andre steder som har den samme støtte nede bag målet, som vi har både i medgang og modgang.

- Så for mig er AGF virkelig kommet tæt på mit hjerte og min familie nær så lige nu, har jeg fokus på AGF, siger Poulsen.

Den hårdføre midtbanespiller kom på tavlen i mandagens kamp. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Vi accepterer at lave fejl

AGF-mandskabet lavede et hav af fejl i kampen mod FC Nordsjælland, og de blev flere gange straffet for sløseriet.

På trods af det vil Nicolai Poulsen ikke spille på andre måder.

- Vi aftalte før kampen, at vi skulle spille den ud, og vi accepterer at lave fejl på holdet.

- Jeg tror egentlig ikke, det er så meget fejl, der straffer os, vi skal bare være meget bedre til at dække af efterfølgende, siger Nicolai Poulsen.

FC Nordsjælland topper nu Superligaen efter sejren, mens AGF indtager en sjetteplads.