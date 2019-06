Niels Frederiksen er ny Brøndby-træner

Den nuværende U21-landstræner, Niels Frederiksen, bliver Brøndbys nye cheftræner fra næste sæson.

Han har fået en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2021, og han tiltræder allerede dagen efter, at Danmark har spillet sin sidste kamp ved den kommende EM-slutrunde i Italien.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

- I Niels har vi fundet den cheftræner, som vi mener, er den helt rette til at stå i spidsen for Superliga-truppen og favne de sportslige mål vi som klub har sat os for de kommende sæsoner. Vi har været grundige og brugt den tid der skulle til. Brøndby IF skal spille medrivende og angrebslystent fodbold, og det matcher den tilgang Niels har til fodbold, hvilket har været afgørende for ansættelsen af Niels.

- Niels og trænerteamet skal videreudvikle det fundament vi står på i dag og sikre en kontinuerlig udvikling i spillertruppen, og større sammenhæng mellem Superliga-truppen og Brøndby Masterclass uden at vi går på kompromis med vores sportslige målsætninger, lyder det fra Brøndbys sportsdirektør, Ebbe Sand.

Niels Frederiksen bliver officielt præsenteret på et pressemøde klokken 10 lørdag.

Brøndby har været på jagt efter en permanent cheftræner efter fyringen af Alexander Zorniger i begyndelsen af foråret. Martin Retov overtog midlertidigt tøjlerne, men imponerede altså ikke tilstrækkeligt til at få jobbet på fast basis.

Også Kasper Hjulmand har været nævnt som varmt emne i Brøndby, men valget er altså faldet på den tidligere Lyngby- og Esbjerg-træner Niels Frederiksen.

