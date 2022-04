Nordmænd henter Superliga-duo

To danske fodboldspillere skifter Superligaen ud med Eliteserien i Norge.

Det drejer sig om forsvarsspilleren Alexander Juel Andersen i OB samt angriberen Alexander Ammitzbøll i AGF.

Begge spillere skifter til den samme norske klub - nemlig Aalesund.

Både OB og AGF er havnet i den nederste halvdel af Superligaen efter grundspillet og lader nu en spiller hver skifte væk.

For Alexander Juel Andersens vedkommende er der dog kun tale om en lejeaftale for de kommende fire måneder - frem til udgangen af juli.

OB har samtidig forlænget aftalen med Alexander Juel Andersen, så samarbejdet løber frem til 31. december 2022.

- Vi har været rigtig glade for at have Alexander Juel i truppen, og han spillede også mange vigtige kampe for os i efteråret.

- Vi må dog erkende, at han har lidt vej til spilletid her til foråret, og derfor er vi blevet enige om en lejeaftale, siger Björn Wesström, fodbolddirektør i OB, til klubbens hjemmeside.

Alexander Juel Andersen er noteret for 58 kampe for OB siden skiftet til fynboerne i september 2019.

- Jeg har været glad for min tid i OB, men nu er jeg klar til at give den gas heroppe. Jeg har fået fantastiske bekendtskaber og venskaber for livet i klubben, så jeg håber på alt det bedste for OB i foråret.

- Jeg tror på gutterne, og jeg håber, det hele kan gå op i en højere enhed i pokalturneringen, siger Alexander Juel.

Alexander Ammitzbøll forlader AGF permanent for at slutte sig til Aalesund.

- Alexander har haft lidt langt til spilletid og har derfor helt forståeligt lyst til at jagte det et andet sted, hvor mulighederne for det måske er bedre, end de er lige nu i AGF.

- Han er en talentfuld angriber, der skal ud og score mål. Det får han nu muligheden for i Norge, hvor han tidligere har vist sig flot frem, siger AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye til klubbens hjemmeside.