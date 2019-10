Norsk måltyv kan ikke få nok: Jeg elsker at score mål

ODENSE (Ekstra Bladet): To mål og en assist. Og så skulle norske Sander Svendsen såmænd have plaffet minimum én yderligere ind, da OB fornyede abonnementet på top 6 med 3-1 hjemme over evigt opportunistisk spillende FC Nordsjælland.

Den 24-årige mand fra Molde kommer sidst ud af badet.

To kasser, og så blomster primadonna-nykkerne allerede?

- Nej, haha. Det handler om at tage vare på kroppen. Vi skal allerede torsdag møde AGF i en vigtig pokalkamp, så jeg har fået lidt massage og været i nogle maskiner efterpå, siger den norske måltyv, der nu har bragt totalen i Superligaen op på syv stribede scoringer.

Er du en tilfreds nordmand i Odense?

- Absolut. Det var virkelig dejligt at få tre point. En fantastisk sejr for holdet, hvor vi arbejder og kæmper for hinanden.

Vel også dejligt for dig at score to mål?

- Ja, absolut. Jeg elsker jo at score, og jeg elsker at hjælpe holdet. Det er dejligt og godt for selvtilliden.

Hvis man nu skulle jagte hullerne i Odense, så burde du vel have scoret flere?

- Absolut. Jeg kunne have scoret flere mål. Holdkammeraterne gør mig god, og det er virkelig fedt at spille sammen med dem. Man vil jo altid score, og det er jo det, jeg arbejder på, men alle kampe lever deres eget liv. Jeg ved, chancerne kommer, og så handler det for mig om at være så dødelig som muligt.

Sander Svendsen og Bashkim Kadrii scorede begge en gang i førte halvleg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Sander Svendsen kunne have plaffet OB på 1-0 i den spæde start, og han måtte bruge to forsøg på at lukke kampen ved 3-1.

- Jeg og Bashkim supplerer hinanden godt, selv om vi er to ens typer. Han har kvaliteter fra top til tå, og vi ved, hvad hinanden gør. Det var dejligt at gå lov til at give en assist tilbage til ham ved 1-0, for han har jo givet mig så mange.

Du snød ham vel på en måde for en assist – burde du ikke have scoret i første forsøg ved 3-1?

- Jo, han burde egentlig have to i dag, men han får én, og det gør godt, siger nordmanden.

Bashkim Kadrii plaffede OB på 1-0 og er selvsagt pænt tilfreds:

- Vi har virkelig været ramt af skader og karantæner de sidste uger, men vi har tacklet det godt, og Anders K. Jacobsen spiller fantastisk på en uvant plads som højre back. Vi gør det rigtig godt i første halvleg, slækker så lidt i anden, og de kommer jo med et ekstra tryk, da de har reduceret. Men vi havde en god følelse fra start.

Og I holder jer i top seks…

- Det er fint, men altså… Den ene uge er man med og nummer tre, den næste er man ikke. Vi må bare klø på og skrabe så mange point som muligt sammen.

Var det her din og Sanders bedste kamp sammen?

- Det var en af vores bedre kampe – måske nok den bedste kamp. Vi finder hinanden godt, men nu scorer vi jo også, og det betyder selvfølgelig, at det ser endnu bedre ud. Vi har ramt hinanden andre gange uden at score, og så lægger folk ikke så meget mærke til det. I dag går de ind, og så ser det ekstra godt ud, siger Bashkim Kadrii.

Se også: Norsk dynamitstang fik Odense til at eksplodere

Se også: Ærlig OB-helt: Jeg er lidt rebelsk