Norsk midtbanemand: Jeg har to tilbud fra Danmark

Den 24-årige nordmand Martin Rønning Ovenstad blev tidligere på sommeren løst fra sin kontrakt med østrigske Sturm Graz, og det betyder, at han kan erhverves kvit og frit. Det skulle nok kunne friste nogle danske klubber.

Og det gør det såmænd også.

Martin Rønning Ovenstand, der blandt andet har spillet 88 kampe for Strømsgodset, fortæller, at der er konkret interesse fra Danmark.

- Der er to tilbud fra Danmark. Der er også nogle tilbud fra lande, hvor der er lidt flere penge inde i billedet, men hvor udviklingen måske ikke er den bedste. Pengene taler for, men alt andet taler imod. Jeg kommer ikke til at takke ja. Det er fra Indien og Kazakhstan, men det er ikke lande, jeg har lyst til at flytte til nu, siger Martin Rønning Ovenstad til eurosport.no.

Midtbanespilleren træner med i Strømsgodset, og han fastslår, at han gerne vil skrive kontrakt med sin tidligere klub. Historien melder ikke noget om, hvilke danske klubber der viser interesse for Martin Rønning Ovenstad, der har spillet norske U-landskampe hele vejen fra U15- til U23-regi.

