- Nu er FCK kæmpe favoritter

FC København trak søndag fra i toppen af Superligaen, da holdet fik sikret tre point på udebane mod FC Midtjylland i overtiden efter en stor fejl fra FCM-målmanden Elias Olafsson.

Sejren sendte københavnerne seks point foran FCM og fem point foran Brøndby IF, der satte point til mod AGF. Efter nederlaget udråbte FCM-træner Bo Henriksen FCK som kæmpe favorit til mesterskabet i Superligaen.

- Der er ingen tvivl om, at FC København er kæmpe favorit til at vinde det danske mesterskab. FCK har alle muligheder for selv at afgøre tingene. Vi skal jagte alt, hvad vi kan, men vi er ikke favoritter længere.

- Vi skal ud at vinde fodboldkampe, og det selvfølgelig irriterende, at vi er kommet seks point efter.

Bo Henriksen var slemt skuffet efter søndagens nederlag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Vi mangler de marginaler, som FCK har, og det er fodbold, når det er bedst og værst. Vi skal lære af kampen, og vi skal blive bedre og dygtigere, siger Bo Henriksen.

Modsat ville FCK-træner Jess Thorup ikke kalde sit hold for favoritter til mesterskabet endnu. Han er dog meget tilfreds med, hvordan stillingen i Superligaen ser ud.

- Vi har bragt os selv i en fantastisk gunstig situation, og det er fantastisk godt arbejde af spillerne. Der er intet afgjort endnu, men vi har en opadgående kurve og en sindssyg god tro på tingene.

- Vi er glade, hver gang vi får en sejr. Vi skulle bruge de fem kampe i grundspillet til at forberede os bedst muligt til slutspillet. Der kommer 10 finaler, og vi ved, at det er der, hvor mesterskabet bliver afgjort, siger Jess Thorup.

Khouma Babacar blev den helt store helt for FC København efter en scoring i det sidste sekund. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland er dog ved at skaffe en markant forbedring til holdets trup inden mesterskabsslutspillet. Den tidligere FCM-profil Anders Dreyer har fået ophævet sin kontrakt i Rusland efter den russiske invasionen af Ukraine.

Og den administrerende direktør i FCM, Claus Steinlein, har fortalt DR, at holdet har en mundtlig aftale på plads med spilleren frem til juni.

FCM-anfører Erik Sviatchenko glæder sig over tilføjelsen til truppen, hvis den sker.

- Det vil være en klar styrkelse. Han kommer med tur i den med masser af mål i støvlerne.

- Han er en spiller, der kender FCM, og det er klart, at det ville være enormt kærkomment, siger Erik Sviatchenko.

Man kunne forestille sig, at man i FCK ville synes, at det var unfair, at FCM får lov til at styrke sig så markant midt i sæsonen.

Jess Thorup synes dog, at det er helt på sin plads, når man sætter tingene i perspektiv.

- Affødt af den forfærdelige situation, der er i verden, skal vi hjælpe, hvor vi kan. Hvis det betyder, at vi skal hjælpe spillere hjem fra udlandet for at hjælpe dem med at fortsætte med at spille fodbold, så bakker jeg 100 procent op om det.