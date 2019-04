Nu er FCK tæt på guldet

FC København scorede to gange i slutningen af 1. halvleg, og det var nok til at sikre dem endnu en derbysejr mod Brøndby - forspringet til FC Midtjylland er nu på otte point

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Fem gyldne minutter var nok for FC København.

Københavnerne vandt på to scoringer i slutningen af 1. halvleg derbyet på Brøndby Stadion og tog dermed et stort skridt mod det det danske mesterskab.

De var ellers i problemer i fjendeland.

Homoråb mod Fischer i Brøndby

Vestegnen jublede efter Simon Hedlunds scoring i niende minut, men FCK slog iskoldt til to gange foran Sydsiden.

Fem minutter før pausen hamrede Superliga-topscorer Robert Skov bolden i nettet, og kort før pausen var det så Viktor Fischers tur til at ødelægge den blågule fest.

Brøndby havde flere store chancer efter pausen, men præcisionen var fraværende, og FCK kunne juble efter slutfløjtet på et hektisk derby.

’Med ild i øjnene - til kamp for Brøndby IF’ lød budskabet på den imponerede tifo, som Sydsiden foldede ud kort før kampstart. Og de kom ud med ild i øjnene, Brøndby-spillerne.

Martin Retovs mandskab startede aggressivt og blev belønnet allerede efter ni minutter.

Svenske Simon Hedlund jubler efter sin føringstræffer. Foto: Lars Poulsen

Denis Vavro og Jesse Joronen kunne ikke blive enige om, hvem der havde ansvaret for en nedfaldsbold i FCK-felt.

Det udnyttede Hany Mukhtar til at snuppe den og sende en knaldhård afslutning mod mål.

Joronen kom i vejen, men bolden fortsatte på tværs, og Simon Hedlund kunne ved bagerste stolpe let bringe Brøndby på 1-0.

Det passede hovedparten af tilskuerne på Brøndby Stadion, hvor 19.086 tilskuere var på plads.

Nok er mesterskabschancen for længst forduftet for de blågule, men chancen for at ødelægge det for FCK tæller en hel del, og Brøndby var bedst i kampens indledning.

Brøndby blev sendt til tælling i slutningen af 1. halvleg. Foto: Lars Poulsen

FC København spillede ikke med samme energi som Brøndby og skulle bruge den første halve time på at komme i omdrejninger.

Det lignede længe en pauseføring til Brøndby, men den var Robert Skov ikke med på.

Superliga-topscoreren var tilbage efter sin skade, og hans venstreben lynede fem minutter før pausen.

Det var ikke meget, man havde set til Skov i 1. halvleg, men han viste sin skudstyrke, da Jonas Wind lagde bolden af til ham på kanten af feltet.

Skov hamrede bolden uindtageligt ind bag Marvin Schwäbe i Brøndby-målet.

Det var tæt på at blive 2-1 til gæsterne kort efter, men Jonas Wind måtte se sit ekvilibristiske saksespark kysse overkanten af overliggeren.

FCK havde i slutningen af 1. halvleg fuldstændig overtaget styringen af kampen, de belejrede Brøndbys halvdel, og i sidste minut scorede Viktor Fischer til 2-1 efter et flot angreb.

Jonas Wind sendte Rober Skov af sted i højre side, og hans tværpasning sendte Fischer elegant ind bag Marvin Schwäbe. Og så kunne FCK’erne igen juble foran Sydsiden…

Viktor Fischer og Rober Skov jubler efter 2-1-scoring. Foto: Lars Poulsen

I 2. halvlegs fjerede minut var Robert Skov tæt på at knockoute Brøndby, men hans flade afslutning snittede stolpen og gik ud til målspark. Samme skæbne led Hany Mukhtars langskud få minutter efter.

Brøndby startede 2. halvleg godt og skabte flere farlige situationer i FCK-feltet, men afslutningerne endte som regel oppe på Sydsiden.

I den anden ende havde gæsterne også muligheder, men det var Brøndby, der var tættest en scoring.

Tyve minutter inde i halvlegen dumpede bolden ned for fødderne af Dominik Kaiser i feltet, men den lille tysker måtte se sit forsøg blive blokeret.

Han fik en chance mere, denne gang uden for feltet, men afslutningen sneg sig lige forbi Jesse Joronens mål.

Brøndby skabte flere muligheder efter pausen, men afslutningspræcisionen var stort set fraværende. Foto: Lars Poulsen

Brøndby lagde i de sidste 45 minutter et godt pres på FC København, men gæsterne forsvarede sig flot og kørte en smal 2-1-sejr hjem.

Det var FCK’s tredje derbysejr i denne sæson, og de tre point giver dem en lille matchbold i mesterskabskampen mod FC Midtjylland skærtorsdag i Parken.

Københavnerne har et forspring på otte point til de forsvarende mestre, der dog senere søndag har muligheden for at hale lidt ind, når de møder OB i Herning.

