Nu er Glens job på nettet

Efter fyringen af Glen Riddersholm er jagten nu officielt gået ind på at finde en ny cheftræner i SønderjyskE. Derfor har klubben nu lagt et jobopslag til stillingen op på klubben hjemmeside, hvor man blandt andet kan se, hvilke krav der er til jobbet.

Her bliver det eksempelvis fastslået som det første, at man skal være i stand til at forberede og lede førsteholdet i alle turneringer, og at erfaring fra at have et førstehold vil være essentielt.

Endvidere bliver det også slået fast, at man skal spille attraktiv angrebsfodbold, hvor man tilmed også skal arbejde tæt sammen med staben om at udvikle træningsstrategien og opbygge klubbens vidensbank. Endelig er der også et tydeligt krav.

- En åbenhed for nye idéer og en villighed til at lære fra andre.

Nu vil det blive interessant at se hvilke trænere, der kan se sig selv i den verden, som sønderjyderne med de nye amerikanske ejere lægger op til i opslaget, som man kan se her.

For Sønderjysk Elitesports administrerende direktør, Klaus Rasmusen, går man nu en tid i møde, hvor man kan finde personen, som kan bidrage med at få fodboldholdet udviklet.

- Vi ser ind i en ny æra for Sønderjyske Fodbold, og jeg glæder mig til, at vi finder kandidaten, der kan underbygge den kommende proces. Det bliver en person med stor fodboldfaglighed, en offensiv spilkultur samt en evne til at udvikle unge spillere, siger han og fortsætter:

- Med et nyt ledelses set up, får vi en mere professionel organisation end tidligere, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er den rette vej at gå for klubben. Udviklingen af klubben vil fortsat baseres på de lyseblå værdier, hvorfor Sønderjyske Fodbold også fremover vil være en ansvarlig og bæredygtig forretning, fortæller Klaus Rasmussen.

I forbindelse med afskeden med Glen Riddersholm var det de amerikanske ejere, som stod bag beslutningen.