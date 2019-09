Nu får Bendtner chancen

Angriberen Nicklas Bendtner kan søndag få sin officielle debut for FC København i Superligaen.

FCK-træner Ståle Solbakken har udtaget 18 spillere til søndagens udekamp mod Hobro, og den 31-årige angriber kan få en rolle som indskifter.

- Nicklas har trænet godt i ugen og vist en lille fremgang, så vi tager ham på bænken, så vi eventuelt kan sætte ham ind de sidste 10-15 minutter, hvis vi har brug for en frisk boksspiller, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

FCK hentede Bendtner i norske Rosenborg på transfervinduets sidste dag, efter at angriberne Jonas Wind og Dame N'Doye var blevet ramt af skader.

Det er dog et halvt år siden, at angriberen senest spillede en kamp på højeste niveau for Rosenborg.

Tidligere på ugen fik Nicklas Bendtner sine første spilleminutter i lang tid, da han spillede en halvleg i en reserveholdskamp mod Brøndby.

Søndagens opgør mellem Hobro og FC København spilles klokken 16.

