Nu indstiller han karrieren

Oliver Lund lægger støvlerne på hylden som 32-årig.

Forsvareren har kontraktudløb med AGF ved månedens udgang, og han kommer ikke til at finde en ny klub.

På sin Instagram-profil skriver han nemlig, at han har valgt at indstille sin karriere.

- Pr. 1/7 lægger jeg støvlerne på hylden. Jeg er meget taknemmelig over at jeg de seneste 15 år har kunne udleve min drengedrøm som fodboldspiller. Tak for alle de gode venskaber og relationer, der er blevet dannet hen ad vejen. Og tak for utallige oplevelser og udfordringer, som har været med til at støbe fundamentet for den person jeg er i dag.

- Tak til Herlev IF, AB, FCV (Slagelse), OB, LBK og AGF for at have dannet ramme for min fodboldkarriere og personlige udvikling gennem disse mange år, det har været en fantastisk rejse, som jeg altid vil værdsætte.

- Tak til min familie og venner for at have bakket op og støttet mig igennem min karriere. Og specielt tak til min hustru, som altid har været min klippeblok i baglandet. Det kunne være at det var blevet til flere mål, hvis jeg havde lyttet til hendes saglige fodboldråd om at ”kroppen skal ind over bolden” når man sparker på mål.

- Jeg glæder mig nu til at hellige mere tid til min familie og færdiggøre min kandidat på CBS, skriver Oliver Lund.

Oliver Lund kan se tilbage på over 200 kampe i Superligaen.

Han nåede at repræsentere OB, AB, FC Vestsjælland, Lyngby og senest AGF, hvor det blev til 33 førsteholdskampe.