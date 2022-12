Nu reagerer Viaplay på stor ændring

Onsdag blev det meldt ud, at det fra 2024 og fire år frem bliver muligt for én TV-station alene at købe rettighederne til Superligaen. Det betyder ikke nødvendigvis, at det bliver tilfældet.

De senere år har Viaplay Group, der viser fire ud af seks kampe hver runde, delt rettighederne med Discovery, som har vist to kampe, og denne model kan sagtens fortsætte i fremtiden.

Viaplay Group er nemlig ikke afvisende overfor at fortsætte med den model, omend den store streamingtjeneste også kan sidde på den tunge rettighed alene. Det fortæller Peter Nørrelund, der forhandler sportsrettigheder for Viaplay Group, til Tipsbladet.

- Vil det være muligt for jer at tage hele Superliga-rettigheden alene, hvis det er det, I er interesseret i, eller vil det stadig være et tema at dele den med en part?

- Nu er det jo så en mulighed – det var det ikke tidligere. Men der kommer en proces til foråret, går jeg ud fra, hvor de rettigheder skal sælges, og så må vi se, hvad der giver bedst mening. Vi har ikke haft noget problem med at dele rettigheden først med Canal 9 og efterfølgende med Discovery.

- Vil Viaplay godt kunne sidde på rettigheden alene?

- Vi sidder på mange rettigheder eksklusivt, så selvfølgelig kan vi det. Men vi har også haft det fint med at have dele af Superligaen. Det har fungeret fint – også for vores kunder, fortæller Peter Nørrelund.

Han udtrykker glæde ved, at TV-stationerne nu ikke er pålagt den begrænsning, at de skal dele rettigheden mellem sig.

- Jeg synes i det hele taget, at det er urimeligt, at dansk fodbold har været underlagt ret hårde tilsagn fra konkurrencemyndighederne omkring salget af deres medierettigheder. Jeg mener ikke, at de er så unikke, at der skal være specielle forhold omkring dem. Så helt principielt er det fint, at Konkurrencestyrelsen går ind og løfter nogle af tilsagnene.

- Gør det rettigheden mere interessant for jer, end den tidligere har været?

- Vi har jo haft dansk fodbold siden 1998, og det er en super interessant rettighed for os, som vi er rigtig, rigtig glade for. Der er ikke ændret noget i forhold til, at Konkurrencestyrelsen i dag har lagt den afgørelse ud.

De nuværende Superliga-rettigheder løber frem til maj 2024, og derfor skal Divisionsforeningen snart til forhandlingsbordet med de forskellige parter. Her er det op til Divisionsforeningen at sende et udbud ud, og Peter Nørrelund gætter på, at det vil ske i et af de første kvartaler i 2023.

Han vil ikke komme ind på sine forventninger til, hvordan prisen udvikler sig, da mange faktorer kan spille ind.

Onsdag fortalte direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, til Tipsbladet, at nyheden kommer alle fans af Superligaen til gode.