Nu skal der fart på: - Bliver på den anden side af ti øl

FC Midtjylland skal på eventyr i Europa senere på sommeren.

Det blev en kendsgerning fredag aften, da Thomas Thomasbergs mandskab slog Viborg FF med 1-0 på udebane.

Dermed starter sommerferien forrygende for FC Midtjyllands førsteholdstrup, og det skal nu fejres.

- Der skal nogle øl ind. Det bliver nok på den anden side af 10 øl, lød det således fra Jonas Lössl, da han talte med pressen, inden han fortsatte:

- Det bliver ikke mere. Jeg skal heller ikke sætte et alt for dårligt eksempel.

Nu skal der være fest i FC Midtjylland. Foto: Ernst van Norde

Et kæmpe skrald

FC Midtjyllands sidste skanse spillede en hovedrolle undervejs i kampen, da han lagde sig i græsset, efter et kanonslag var eksploderet tæt på ham.

- Jeg hører et kæmpe skrald bag mig, og så kan jeg bare mærke et smæld på baglåret. Jeg var ret hurtigt klar over, det var fordi, det havde været tæt på. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det gik væk hen ad vejen. Der skete heldigvis ikke noget.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at den ene fan nu skal tage så mange overskrifter i en kamp, hvor vi kommer i Europa og når nogle ting. Vi spillede en flot og kontrolleret kamp. Det er vigtigt for mig at nævne.

Jonas Lössl var ikke utryg trods den ubehagelige situation. Foto: Ernst van Norde

Én anholdt

34-årige Jonas Lössl fortalte videre, at han ikke var utryg ved at stå foran tribunen med Viborgs fans, hvor kanonslaget kom fra.

Og nogle minutter efter sprang et nyt kanonslag. Det fik opgørets dommer til at afbryde kampen.

Det medførte tumult på tribunen med Viborgs tilhængere, og de skandaløse scener beklagede Morten Jensen - direktør i Viborg FF - eftefølgende.

Her sagde han også, at bagmanden for de to kanonslag var blevet anholdt af politiet.

Enkelte ødelægger det

Hele situationen ærgrede også cheftræner i Viborg FF Jacob Friis.

- Det er jo dumt. Det er superærgerligt i en ellers fantastisk kulisse efter et fantastisk Viborg-år. Både spille- og resultatmæssigt, og vi har fået en masse opbakning fra fansene.

- Og lur mig, om det ikke er et par enkelte, der ødelægger det for de mange. Jeg har kun mødt fornuftige Viborg-fans sæsonen igennem, som har vist sig fra den flotteste side.

Men selvom sæsonen slutter uden medaljer og Europa for Viborg, så er Jacob Friis ikke helt nede i kulkælderen.

- Jeg er stolt. Når skuffelsen har lagt sig, og de tager den første feriedag, så skal spillerne klappe sig på skulderen. Vi har tangeret klubbens placeringsrekord.