Nu skriver de Superliga-historie

Det har været tæt før

Før Superligaens tid er det siden midten af 1950'erne sket ni gange, at mere end to hold har kunnet vinde DM-titlen i sidste runde

Det er dog ikke sket siden 1984.

1958: Vejle banker Skovshoved 7-1 og sikrer sig mesterskabet ét point foran Frem og to foran OB og B 1909.

1964: B 1909 og KB har 29 point, mens AGF er nummer tre med 28 point inden sidste runde. Men foran mere end 43.000 tilskuere i en proppet Idrætsparken vinder nierne en sand guldkamp 1-0 og sikrer sig mesterskabet.

1968: Fire hold ligger på 27 point inden sidste runde; KB, Esbjerg, Frem og B 1913. Fynboerne taber i Vejle, mens KB vinder 2-1 i Aalborg og dermed tager titlen på en klart bedre målscore end Esbjerg og Frem, der også vinder.

1970: Hvidovre har matchbold – ét point foran B 1903 og AB. Men københavnerne taber i Vejle, mens de to øvrige vinder. Og så er Gentofte-mandskabet dansk mester – fire mål bedre end AB.

1973: Hvidovre har brug for uafgjort i Aalborg for at holde Randers Freja og KB stangen. De to rivaler er to point efter. Og det lykkes lige præcis Hvidovre, der får 1-1. Og så er det ligegyldigt, at begge konkurrenter vinder deres kampe.

1975: Køge og Holbæk har 39 point, mens Næstved har 38. Næstved taber overraskende hjemme til Vanløse, mens Holbæk med en noget dårligere målscore skal håbe, at Køge sætter point til mod nierne. Det sker ikke. Køge vinder 5-0!

1976: Et point adskiller B 1903, Frem og KB, og det bliver Gentofte-klubben, der løber med mesterskabet, da de vinder 2-0 ude over Vejle.

1981: Hvidovre (38), Lyngby (37), Næstved (37) og AGF (36) er indenfor to point inden sidste spilledag. Hvidovre skal vinde for at være sikker på titlen, da målscoren er lidt dårligere end de nærmeste konkurrenters. Så det gør de. 1-0 i Ikast.

1984: Vejle har to points forspring til AGF og Lyngby, men Lyngbys målscore er bedre. Dog skal de til Aarhus og får her en syngende lussing på 6-0, mens Vejle klarer skærene i Brøndby og får 0-0. Dermed slutter de ét point foran AGF – og tre foran Lyngby.

Tak til danskfodbold.com for alt statistisk materiale