Nu smider folk med tingene

Trods skuffelsen over det overraskende pointtab i Lyngby mandag aften fandt Viktor Fischer en række positive gloser frem i forhold til den situation, FCK-mandskabet aktuelt befinder sig i efter det træner- og dermed kulturskifte, der har fundet sted over vinteren.

At det så kun blev 2-2 mod de kongeblå underhunde efter tre stik på stribe, kunne han i den større sammenhæng næsten leve med.

- Vi er i en god stime. Vi er i en bedre stime, end vi havde regnet med på nuværende tidspunkt, hvis vi kigger ikke særlig lang tid tilbage. Vi snakker mindre end et halvt år, lød det fra offensivspilleren, der i den grad selv var ramt på selvtilliden og havde en pauver 2020-sæson.

- Det skal vi være tilfredse med. Det er godt, at vi er kommet dertil nu, hvor folk de smider ting rundt nede i omklædningsrummet, fordi vi spiller uafgjort på udebane mod Lyngby.

Dermed havde han også naglet følelsen af skuffelsen hos holdet, der jagter de førende.

- Men det er positivt, at vi er kommet dertil igen, hvor et resultat som det her er rigtig, rigtig dårligt, og hvor folk er rigtig skuffede over det. Det betyder noget for os i tabellen.

- Jeg tror ikke, at det her resultat bliver rigtig afgørende på længere sigt, hvis vi for alvor har vendt skuden, men vi skal ovenpå igen lynhurtigt.

- Det er en vigtig kamp i næste uge, og der kommer kun vigtige kampe nu. Så på med vanten. Der er rigtig mange point at spille om i de næste runder. Så er det fint.

- Jeg vælger at se positivt på det, for jeg synes, vi er inde i en god udvikling. Vi er blevet bedre, fastslog Viktor Fischer.

- Vi er selvfølgelig skuffede over, at vi er foran to gange i Lyngby og bliver hentet to gange. Det er svære odds. Vi gør det ikke nemt for os selv.

På den måde fik FCK-spillerne lektier med hjem, mente han.

- Vi skal være rigtig opmærksomme på, at når vi er spildominerende, kan modstanderne slå til på omstillinger. Det er ikke kun forsvaret - det er hele holdet. Det starter oppe forfra, og det er sikkert også et spørgsmål om, hvordan vi laver vores returløb, og hvor hårdt vi går ind i duellerne.

- Jeg synes, at vi i 95 procent af kampen er der i de dueller, og så er der fem procent, hvor det ikke er tilstrækkeligt. Det første er et godt mål, og det er nummer to i og for sig også, men det er lidt for nemt. Det må ikke ske.

- Vi lukker lidt for mange mål ind som hold lige nu. Det skal vi have taget ud, for vi scorer nok mål. Når vi får taget det ud, ser vi stærke ud.

Han ser frem til mere komfortable sejre, hvor FCK lukker kampen lidt før.

- Vi vil jo gerne have, at det bliver sådan, at vi vinder med to overskydende hver eneste gang. Det vil de fleste fodboldhold.

- Historisk set har det været sådan, når FCK har været stærke, at man vinder komfortabelt hjemme, og så ikke slider den hjem, men er ret rutinerede ude. At man godt kan vinde med et mål.

- Hvis vi havde vundet med et mål i dag, havde vi krøllet papiret og smidt det over skulderen, og så havde vi haft en rigtig god tur hjem med tre point og så set frem til den næste kamp.

- Men vi skal tænke lidt over ikke at leve livet for farligt. Vi skal være bedre til at dræbe kampene. Det skulle vi også i mandags mod Sønderjyske, hvor vi slipper godt fra det, men gør det måske lidt unødigt spændende.

- Der skal vi lige have fundet formen. Jeg er sikker på, at vi kommer derhen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det er stadig meget nyt det hele, vi gør.

Viktor Fischer er ikke mindst optimistisk i forhold til den offensiv, han selv er den del af.

- Jeg synes virkelig, at vi har spillerne til at skabe chancer, og jeg er sikker på, at vi kommer derhen, hvor vi gør det.

- Der er også noget i, hvordan modstanderne griber os an på for tiden. De vil gerne ødelægge det lidt for os. Det er der nogle modstandere, der er gode til. Lyngby var gode til det i dag.

