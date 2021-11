Nu smutter chefen

Søren Krogh stopper som fodboldchef i AaB, hvor han har været lige siden januar 2020, og det gør han senest ved den indeværende sæsons slutning.

Det meddeler AaB i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

I stedet vil 44-årige Søren Krogh, der har en fortid som assistenttræner i flere år i FC Nordsjælland for Kasper Hjulmand, tilbage til trænergerningen.

- I noget tid har jeg imidlertid tænkt over, hvad det er, jeg opgavemæssigt virkelig brænder for i en fantasisk fodboldverden, og der er jeg nået frem til, at jeg mere ser mig selv som træner end at have en overordnet, strategisk funktion, siger Søren Krogh ifølge pressemeddelelsen og tilføjer:

Søren Krogh

- Jeg vil gerne takke alle, som jeg har haft berøringsflade med, for et godt samarbejde, og nu handler det om, at få gjort min sidste tid i klubben færdig på bedste vis, og hvem ved, om jeg en dag er tilbage i AaB i en trænerrolle.

I AaB har man især nydt godt af fodboldchefen på ungdomsniveauet, lyder det.

- Vi har været glade for Søren Kroghs bidrag til AaB, hvor vi særligt i AaB Akademiet har draget nytte af hans faglige kompetencer og energi, og hvor Søren har været stærkt medvirkende til at skabe en rød tråd omkring vores spillestil, siger sportschef Inge Andre Olsen.

AaB meddeler, at de nu vil påbegynde jagten på en ny fodboldchef, også kaldet "Head of Coaching".

Skotsk raseri i Brøndby: Det værste jeg har set