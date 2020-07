Nu svarer Ståle igen

- I spørger alle, hvorfor jeg rejser. Jeg rejser ikke, men nogle tilbud betyder rejs. Det er under alle omstændigheder sådan, det er. I dag vil jeg ønske Eid Mubarak. Jeg tilgiver alle, og jeg ønsker FCK held og lykke. Kun Gud ved, om vi mødes igen. Jeg vil savne mine holdkammerater helt vildt - jeg elsker jer, gutter.

Sådan skrev Dame N'Doye fredag på Instagram i kølvandet på hans afsked i FC København, som blev meldt ud torsdag eftermiddag. Her kom det frem, at de to parter ikke kunne få enderne til at mødes rent økonomisk.

I sit Instagram-opslag lægger Dame N'Doye ikke fingre imellem, at tilbuddet fra FC København var langt under det niveau, han havde forventet, og derfor havde han ikke andet valg end at afslutte FCK-kapitlet.

Ståle Solbakken giver nu Dame N'Doye svar på tiltale. Foto: Jens Dresling

FCK-manager Ståle Solbakken giver her sit syn på forløbet med Dame N'Doye, som han kalder den bedste spiller i Superligaens historie.

- Det er en beslutning, som vi aldrig har truffet med et tungere hjerte, men vi har heller aldrig været mere klar i hovedet. Alle instanser har været involveret, og jeg vil ikke udlevere, hvad de forskellige har sagt, fordi det, føler jeg, ikke er rigtigt, siger Ståle Solbakken i et stort interview på FC Københavns hjemmeside og fortsætter:

- Jeg kan bare sige, at vi har strukket os langt, fordi N'Doye er den, han er. Alle forstår, at der er en kæmpe usikkerhed forbundet med N'Doyes situation.

- Man skal huske, at N'Doye ikke forhandler kontrakterne selv - det lader han andre om. Der har været både en dansk og en senegalesisk repræsentant inde over, som der har været alle gange, vi har forhandlet. Vi er alle kede af, at det ikke gik. Vi havde en hjerteskærende snak så sent som i går. Men vi har gjort alt, vi kunne, og N'Doye er indforstået med, at det er endt, som det er.

Ståle Solbakken forklarer videre, at han gjorde alt, hvad han kunne for at overtale Dame N'Doye til som minimum en kort forlængelse af kontrakten, så han kunne være med på onsdag mod Istanbul Basaksehir og eventuelt øvrige kampe i Europa League. Dette afviste angriberen dog.

Dame N'Doye repræsenterede FC København i to omgange, og han står noteret for 118 mål i 217 kampe.