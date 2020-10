Nu taler chefen om FCK-rygte

Det bliver ikke Jacob Neestrup, der skal afløse sin gamle chef Ståle Solbakken i FC København. Det slår Neestrups nuværende overordnede i Viborg FF fast over for Viborg Stifts Folkeblad.

Neestrup er ellers et af de navne, som både fans og medier har nævnt som en kandidat til at løfte Solbakkens arv i FCK. Det bliver dog ikke i denne omgang, lyder det fra sportschef Jesper Fredberg.

- Jeg vil rigtig gerne slå helt fast, at der ikke er noget i det. Vi har en kontrakt med Jacob Neestrup, som vi er rigtig glade for. Og vi synes, at det går rigtig godt - og det er det, som vi forholder os til, siger han til Viborg Stifts Folkeblad.

Tidligere på dagen forholdte Jacob Neestrup sig selv til det ledige job i FC København. Eller rettere: Han afviste at forholde sig til det.

Hvad i alverden laver Don Ø på Brøndby Stadion?

- Det er en rygtesnak, som jeg helst ikke vil bidrage til, sagde han til samme avis.

I går lukkede Danske Spil ned for muligheden for at spille på Neestrup som ny FCK-træner. Bettingfirmaet frygtede slet og ret, at nogle sad med insiderviden, som fik mange til at spille på netop dét udfald.

- Der har været stor interesse på et enkelt udfald. Når det sker, er vi altid ekstra påpasselige i forhold til, at der kan være folk, der har insiderviden om den slags, sagde Danske Spils Camilla Riis Cornelius til tv3sport.dk.

Det er 17 dage, siden FC København tog afsked med manager Ståle Solbakken. Siden har Hjalte Bo Nørregaard, som indtil da var ungdomstræner i klubben, vikarieret som cheftræner.

Hjalte Nørregaard fortæller om de første dage som cheftræner for førsteholdet, om sine forventninger og om sine bedste FCK-minder. Video/Redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

Frygter insiderviden: Lukker for spil på FCK-træner