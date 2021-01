Nu taler Michelsen: Vil slutte godt i OB

Presseopbuddet bliver overvældende i Ådalen, når OB torsdag genoptager træningen efter den ultrakorte vinterferie.

I centrum for fotografernes linser kommer cheftræner Jakob Michelsen til at befinde sig efter klubben tirsdag meddelte, at cheftrænerens kontrakt ikke bliver forlænget, når den udløber til sommer.

Selv om Jakob Michelsen har leveret de bedste slutplaceringer i OB i ti sæsoner, så har det ikke været godt nok ifølge OB's ledelse.

Ekstra Bladet har som de første fået hul igennem til den vragede OB-træner, som efter lidt betænkningstid valgte at dele sine umiddelbare tanker om den forestående skilsmisse.

Det er afklarede tanker som tydeligvis sigter mod at afdramatisere og nedtone problemstillingerne ved OB’s pudsige beslutning om at fastholde sin træner foråret ud, samtidig med at de fastslår, at Michelsen ikke kommer til at fortsætte uanset resultaterne.

- Jeg ser frem til det næste halve år, inden min kontrakt udløber til sommer. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at slutte godt af i Odense, som er en fantastisk fodboldby med superengagerede fans, konstaterer Jakob Michelsen på diplomatisk facon og påpeger, at trænere, der fuldfører deres kontrakter, hører efterhånden til sjældenhederne.

Jakob Michelsen er aktuelt den træner, der har siddet næst længst i Superligaen. Kun David Nielsen i AGF har siddet længere.

- Kontraktudløb er en helt naturlig ting i fodbold, og jeg har nu været i OB i to et halvt år. Jeg kommer til at give alt, hvad jeg har, for OB i det sidste halve år, siger Jakob Michelsen, der er tryg ved, at han kan piske det bedste ud af spillerne, selv om de ved, at han ikke er der efter sommerpausen.

- Jeg nyder at arbejde sammen med spillertruppen, og jeg er helt sikker på, at truppen, min gode stab og alle andre i OB er klar til at give den gas i foråret , hvor vi skal fortsætte de gode takter, vi sluttede efteråret af med, konstaterer Jakob Michelsen og føler sig overbevist om, at han ikke ryger ud i utide trods den specielle situation.

- Jeg ved, der ingen garantier er i fodbold, og jeg kender gamet. Jeg forholder mig til min kontrakt, der udløber til sommer, og jeg har fuldt fokus på foråret og vil give alt, hvad jeg har, for at slutte godt af i OB, erklærer han.

