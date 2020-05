Nu vil han hjem til FCK

Én pokalkamp er det blevet til for Daniel Amartey i Leicester i denne sæson, og meget tyder på, at han ikke har en fremtid i den engelske klub. Den ghanesiske midtbanespiller vil imidlertid gerne tilbage til FC København en dag.

Det har Daniel Amartey selv fortalt til Ståle Solbakken, siger FC København-manageren til BT.

Nu begynder Superligaen igen. Læs, hvordan du vinder dit managerspil: Eksperten råder: Fidusen du overser

Men selvom han var en stor profil i den danske Superliga, tvivler Ståle Solbakken på, at Amartey vender tilbage til FC København denne sommer. Først og fremmest har ghaneseren døjet med skader i sin tid i England, og det får Solbakken til at tøve.

- Daniel har haft en virkelig slem skade, og vi skal opbygge fire-fem af vores egne (som har været skadede, red.), så jeg er usikker på, at vi skal have en til, som skal bygges op. Han har jo ikke spillet fodbold i hundrede år. Og dem har vi mange af nu. Fischer, Wind, N'Doye, Bjelland, Mudrazija. Vi har nok af den type, siger Solbakken til BT.

Daniel Amartey i aktion for Leicester mod FCK. Foto: Jens Dresling

Også lønnen kan blive et problem, erkender Solbakken.

Daniel Amartey, der nu er 25 år, nåede at spille halvanden sæson i FC København, efter at klubben købte ham i Djurgården i sommeren 2014. Siden skiftet til Leicester i 2016 har han blot spillet 64 kampe, og det er blot blevet til 17 Premier League-kampe over de seneste tre sæsoner.

Se også: Superligaen coronatestet - her er svaret

Se også: Har tabt fire kilo: Tog altid for meget i buffeten