Ny AaB-nedtur: Vendsyssel drillede igen

Trods AaB-dominans fik Vendsyssel et point med fra Aalborg, da de nordjyske mandskaber onsdag spillede 1-1

Mens Vendsyssel kom længere væk fra at spille den ondskabsfulde knald eller fald kamp om direkte nedrykning fra Superligaen, skal AaB efter aftenens 1-1 kamp ud på den sværest mulige vej for at komme til at spille om en billet til Europa.

Så det var i sidste ende oprykkerne, som fik mest ud af pokaldelingen i et lokalopgør, der fik uskøn afslutning med flere grimme frispark.

Inden da havde kampen været yderst tilforladelig.

Vendsyssels nye målmaskine Alhaji Kamara blev før pausen snydt for en forsinket fødselsdagsgave.

Målet, der kunne have blevet femte mål fra hans side, blev i stedet til et selvmål, da det kiksede skud ramte Patrick Kristensen på vejen ind over stregen til 1-1.

Alhaji Kamara, der fyldte 25 år tirsdag, havde senere en mulighed for at blive målskytte, da AaBs Jacob Rinne var ude på en gevaldig skovtur, men afrikanerens lob fra godt 30 meter røg lige forbi mål.

Forarbejdet kom fra den driblestærke Tiemoko Konate, der lige som Alhaji Kamara er blevet hentet ind i vinterens transfervindue af den nye sportschef Ole Nielsen.

Selv om den tidligere sportschef i SønderjyskE, Viborg og senest Randers efter fyringen hos sidstnævnte var uden job i næsten to år, har han gjort come back med at finde de angribere, som Vendsyssel savnede i efteråret.

Efter en fornærmende svag indsats i den omvendte kamp var Lucas Andersen og Kasper Kusk i aftes anderledes iøjnefaldende, og det lugtede langt væk af, at træner Jacob Friis må have haft dem i enerum.

Således valgte Lucas Andersen allerede efter 10 minutter at diske op med ldit af et drømmemål, da han fra kanten af feltet lagde bolden i blød bue ind i det lange hjørne.

Vendsyssel-målmand Nicolai Flø kunne bare kigge på.

Derefter var det småt med målchancer til begge sider.

I overtiden prøvede AaB at få alle tre point i hus, og Tom van Weert var ved at tackle bolden langt inde i overtiden ved at tackle bolden i nettet.

