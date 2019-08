Ny AGF-nedtur: Dukket i flot comeback

LYNGBY (Ekstra Bladet): Krisen kradser i AGF!

Heller ikke i fjerde forsøg i sæsonen lykkes det David Nielsens tropper at vinde i Superligaen.

Oprykkerne fra Lyngby sejrede 2-1 efter et opgør, hvor hjemmeholdet vendte kampen rundt på tre gyldne minutter i anden halvleg.

AGF førte ellers 1-0 langt hen i kampen, men med enorm kampgejst og vilje fik hjemmeholdet vendt matchen til egen fordel til stor glæde for hovedparten af de 5475 tilskuere på Lyngby Stadion.

To hovedstødsmål

Lyngby brugte i sandhed hovedet. For det var to hovedstødsmål, der førte til sæsonens anden sejr for Lyngby.

Først udlignede Jesper Christiansen tæt under mål efter et hjørnespark. Siden sikrede Frederik Gytkjær sejren med endnu et hovedstødsmål, da Lasse Fosgaard spillede ham helt fri efter et totalt kollaps i gæsternes centrale forsvar.

Med korslagte arme så AGF-direktør Jakob Nielsen bekymret ud fra sin plads på tribunen på Lyngby Stadion. Efter fire kampe står AGF nu blot med ét enkelt point og situationen ser ikke godt ud.

AGF stillede med fire tidligere Lyngby-spillere i startformationen. Casper Højer Nielsen, Alexander Munksgaard, Patrick Mortensen og Bror Blume. Ikke mange af dem kunne være deres indsats bekendt.

Patrick Mortensen burde have scoret før pausen, da han var helt fri foran Lyngby-målet. Men AGF-kaptajnen måtte se sin afslutning afværget af en velspillende Thomas Mikkelsen.

Patrick da Silva var udfordret overfor Mustapha Bundu, der konstant var en trussel, når han udfordrede. Det var også en velspillende Bundu, der stod for oplægget til føringstræfferen før pausen.

Han trak forbi Da Silva og serverede bolden for Jon Thorsteinsson, der scorede for gæsterne.

Tæt på

Emil Nielsen var pågående og farlig for hjemmeholdet. Han var i flere situationer før pausen tæt på at komme på måltavlen.

Tættest på var han midtvejs i første halvleg, hvor han var helt alene med William Eskelinen, men AGF-keeperen afværgede med en fodparade.

I to andre tilfælde sparkede han tæt forbi AGF-målet.

