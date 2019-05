Ny AGF-rekord: Superliga-festen fortsætter

AGF satte klub-rekord med syvende sejr på stribe i Superligaen, da AaB blev sendt hjem med et 2-0-nederlag. Nu venter Randers som AGF's modstander i kampen for at holde liv i Europa-drømmen

AARHUS (Ekstra Bladet): Randers må glæde sig helt vildt, mens AGF kan frygte, at drømmen om at komme ud at spille Europa vil ryge i svinget.

Selv om AGF fortsætter med at skrive historie og sætte klubrekord uge efter uge med nu syv sejre i træk efter en sejr på 2-0 over AaB, så er Randers den værst tænkelige modstander.

AGF er ikke bare en klub, som spillerne fra Randers er vokset op med nærmest at skulle hade.

Det er også en yndlingsmodstander, som Thomas Thomasbergs tropper kun sjældent har tabt til på det seneste, så der må være blevet sået et frø eller to i hovederne på spillerne fra Randers om muligheden for at komme til at spille med i Europa.

Et opgør med den første kamp på lørdag i Randers, som kan blive ekstra pikant, hvis hjemmeholdet vil vælge at gøre brug af anfører Nicolai Poulsen, som i næste sæson skal spille for netop AGF.

Formstærke AGF havde intet besvær med at gøre arbejdet færdigt mod et tamt AaB-hold, som virkelig har brug for en ekstra lang sommerferie.

AaBs drøm om Europa League bristede. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Nordjyderne havde på grund af karantæner og skader tømt hele lageret af spillere, og veteranerne Rasmus Würtz og Kasper Risgaard var med fra start, selv om der ellers blev sagt farvel til dem for en uge siden.

Den snart forhenværende forsvarsspiller Kasper Pedersen, som efter at have sagt nej til en ny kontrakt har været ude i kulden, var hentet ned fra tilskuerpladserne og fik de sidste 10 minutter plus tillægstiden.

Kampens første mål blev sat ind af Bror Blume, som bare skulle sætte en fod på Mustapha Bundus indlæg.

Hurtigløberen fra Sierra Leone havde på ny overløbet reserven på pladsen, Kristoffer Pallesen og smækket en farlig bold ind i det lille felt

I slutminutterne øgede unge Alexander Ammitzbøll til 2-0, da han sled sig fri af Rasmus Thellufsen.

Det var fuldt fortjent, at det blev AGF, som endte i play off-finalen, da AaB i de to opgør ikke har vist noget som helst, mens AGF efter den overbevisende præstation i det første opgør kunne tage lidt med mere ro i returen på et Aarhus Stadion, hvor der var mødt over 10.000 tilskuere frem for at se ’de hviie’.

Aarhus er igen ramt af fodboldfeber.

