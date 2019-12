Ny Brøndby-skuffelse: Kun uafgjort mod bundhold

De blågule formåede ikke at nedlægge Hobro i egen hule. Brøndby måtte nøjes med 1-1 og har kun hentet et point i de fire sidste kampe inden vinterpausen

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby går på juleferie uden sejr i de seneste fire kampe.

Efter nederlag til topholdene AGF, FC København og FC Midtjylland havde klubben for Vestegnen brug for en succesoplevelse, men den udeblev mod Hobro.

Det nordjyske bundhold forlod Brøndby Stadion med et enkelt point, da det lykkedes dem at få 1-1.

Hjemmeholdet leverede særligt efter pausen en skuffende indsats, og selv om Brøndby havde klart flest chancer, var det ikke en kamp, der fik julelysene frem i træner Niels Frederiksens øjne…

Hans mandskab startede ellers opgøret som lyn og torden.

Inden for de første fire minutter fremtvang de fire hjørnespark og lagde Hobro under et massivt tryk. Bolden hoppede og dansede flere gange inde i Hobro-feltet, men det blev ved lige ved og næsten.

Der var dog mål i luften, men stik mod spil og chancer var det Hobro, der fik scoret.

I det ottende minut slog Edgar Babayan et giftigt indlæg ind omkring det lille felt.

Her kom Julian Kristoffersen foran Andreas Maxsø, og efter en enkelt træk sparkede den tidligere FCK-talent tørt bolden ind bag Marvin Schwäbe i Brøndby-målet.

Scoringen rystede hjemmeholdet, og velspillende Babayan fik kort efter føringstræfferen en stor mulighed for at stikke kniven længere ind, men kantspilleren sendte sit forsøg i sidenettet.

I den anden ende sparkede Lasse Vigen Christensen snert forbi fra kanten af feltet, men ellers havde Brøndby svært ved at skabe chancer.

Præcisionen i afleveringer manglede for ofte, og det trak op til en rigtig frustrerende blågul eftermiddag i regnen på Vestegnen.

Men med små ti minutter før pausen fik de trofaste tilhængere noget at varme sig på. En tværpasning fra Kevin Mensah fik lov at passere hele vejen ind til en fri Simon Hedlund i feltet.

Den svenske hurtigløber sparkede første gang, og Jesper Rask strakte sig forgæves. Hobro-målmanden kunne intet stille op for den fine afslutning.

Så var der balance i regnskabet, men Brøndby ville have mere. De sluttede første halvleg, som de var startet den: Med pres og flere hjørnespark.

Hedlund blev flot spillet fri af Wilczek i 43. minut, men sparkede fladt forbi, og Brøndby måtte nøjes med 1-1 ved pausen.

Anden halvlegs første mulighed tilfaldt hjemmeholdets Lasse Vigen, der lidt heldigt fik bolden med sig og pludselig var fri i Hobro-feltet.

Midtbanedynamoens afslutning var kvalificeret, men Jesper Rask reagerede hurtigt og fik afværget en Brøndby-føring.

Kort efter blev Vigen pillet ud og erstattet Hany Mukhtar, der havde sidste arbejdsdag i den gule trøje.

Tyskeren skifter til amerikanske Nashville og kom ind for at sætte skub i et Brøndby-hold, der var startet anden halvleg dårligt.

De fik slet ikke sat Hobro under pres, og der var langt mellem målchancerne efter pausen. Med et kvarter igen var Brøndby dog meget tæt.

Med en hælaflevering spillede Mukhtar smart Simon Hedlund igennem, men Jesper Rask fik blokeret, og Damborg og Ahmedhodzic fik i fællesskab lige nøjagtig sørget for, at bolden ikke passerede mållinjen.

Det var kampens sidste store chance, og de under 10.000 tilskuere på Brøndby Stadion måtte gå skuffede på juleferie.

Klubben fra Vestegnen overvintrer på fjerdepladsen med 32 point, men pladsen i slutspillet er langtfra booket endnu.

