Ny fadæse: AGF er i knæ!

Vejle Boldklub lever stadig i Superligaen, og det betyder, at AGF balancerer på randen af en skandaløs knockout efter endnu en tandløs forestilling i den direkte nedrykningsduel.

AGF skal stadig smide fire point til Vejle i de sidste to kampe på grund af målscoren, men i den forfatning, som David Nielsens hold er i, så er det næppe dem, der stikker en kæp i hjulet på Vejle ...

Påstanden herfra er, at vinder Vejle de sidste to kampe ude mod FC Nordsjælland og hjemme mod OB, så overlever Jyllands Rubin. Måske er de fire point nok, men det kan også vise sig svært nok.

Men håbet er rubinrødt i Nørreskoven.

Dimitrios Emmanouilidis bragte Vejle foran 1-0. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det hårdt pressede hjemmehold kom bedst fra start takket være én mand. Eller rettere to mand, men kun én af dem var i en VB-trøje.

Dimitris Emmanouilidis var her, der og alle vegne i første halvleg hvor han drev gæk med stakkels Oliver Lund i en sådan grad, at man frygtede for en udskiftning af AGF-backen allerede inden pausen. Men sådan noget gør David Nielsen ikke …

Det var Dimitris Emmanouilidis, der bragte Vejle i front efter et kvarter, da han fik lov til at løbe helt fri ved bagerste stolpe på et skarpt indlæg fra Miiko Albornoz. Oliver Lund glemte af løbe med grækeren og græmmede sig over sin uopmærksomhed.

Jubel i Nørreskoven. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Bare tre minutter senere burde Vejle-kantspilleren have fordoblet føringen, da han meget nemt holdt Oliver Lund fra kroppen og satte den rundforvirrede AGF’er i feltet. En stor redning af Jesper Hansen forhindrede en fuldstændig AGF-nedsmeltning.

Det er åbenlyst for selv de mest inkarnerede AGF-fans, at De Hviee har massive udfordringer.

Ud over Oliver Lunds åbenlyse mangler i defensiven, så sad man nok engang med fornemmelsen af, at AGF skal spille i timevis for at skabe chancer i åbent spil.

Oliver Lund leverede en mareridtskamp for AGF, der nu blot er tre point foran Vejle i nedrykningsræset. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Jo, AGF ramte stolpen på et hjørnespark i første halvleg, men igen kom der intet uforudsigeligt fra de offensive folk. Først da Mustapha Bundu afløste en usynlig Gift Links i pausen kom der lidt fart og energi.

Bundus gennembrudskraft skabte en gigantisk mulighed til Jon Thorsteinsson kort inde i anden akt, men Alexander Brunst leverede en uvirkelig redning.

Så kom vejlenserne ellers under pres, og man sad næsten bare og ventede på, hvornår Vejle Boldklub ville smide sejren og dermed håbet om overlevelse i Superligaen.

For sådan er det gået så mange gange før, men det gjorde det ikke igen. Mest fordi AGF aldrig fik skabt det tryk, man kunne forvente af en 'storklub', der kæmper for livet i Superligaen ...

Dødskampen fortsætter de næste runder, og bunden er endnu ikke nået for AGF ...

