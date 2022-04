Ny FCK'er stikker til Brøndby-darling

Der ligger to store fodboldklubber i hovedstadsområdet, og Viktor Claesson har valgt at skifte til den forkerte. Så klar var meldingen fra Brøndbys tidligere anfører Johan Larsson, da han gæstede Lunds Podcast på Fotbollskanalen.

Johan Larsson og Viktor Claesson er tidligere holdkammerater i Elfsborg, og førstnævnte er ikke vild med at se sin landsmand i FCK's farver.

- Jeg havde kontakt med "Vigge", og vi snakkede meget sammen. Det er meget trist, at han har valgt den forkerte københavnerklub, men ellers er jeg glad på hans vegne, og at han fik noget på plads. Han er en god fyr, der fortjener al succes, og det er en vigtig beslutning. Det var nok ikke et tema at blive i Rusland. Han er en klog fyr, sagde Larsson.

Bemærkningen om det forkerte klubvalg blev naturligvis leveret med et smil på læben, og det samme gør Viktor Claessons modsvar, da Tipsbladet spørger, om han har noteret Johan Larssons udtalelse.

- Haha, det kan du tro. Jeg kan jo kun sige til Johan, at hvis man kigger på tabellen, har jeg vist uden tvivl valgt den rigtige klub. For mig var kun FC København interessant, siger Viktor Claesson.

Johan Larsson i Brøndby-trøjen. Foto: Jens Dresling

Hjemmebanedebut i vente

Hvis den svenske offensivspiller sov som en sten, da hans hoved ramte puden i søndags, er det ikke svært at forstå. Forud var gået en meget turbulent uge.

Tirsdag var han en del af det svenske landshold, der tabte VM-playoffkampen mod Polen, onsdag blev han præsenteret som ny FCK-spiller, torsdag trænede han med sine nye holdkammerater for første gang, og søndag fik han en regulær drømmedebut, da han blev matchvinder på udebane mod AaB.

Nu venter så hjemmebanedebuten i Parken, hvor FC København søndag spiller topkamp mod FC MIdtjylland.

- Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver fedt at spille i Parken og opleve alle fansene på hjemmebane. Da jeg var i Elfsborg, spillede jeg en træningskamp i Parken mod FCK, men det bliver selvfølgelig noget helt andet på søndag mod FC Midtjylland, siger Claesson og tilføjer:

- Jeg kender Joel Andersson en lille smule fra landsholdet, og så kan jeg huske Anders Dreyer fra Rusland, men jeg har aldrig spillet mod FC Midtjylland og har ikke det store indtryk af dem som hold.

Det skal nu nok gå under alle omstændigheder, mener han.

- Jeg havde absolut heller ikke noget stort indtryk af AaB, men det gik jo meget godt alligevel, siger FCK's nye stjernespiller med et smil.

Viktor Claesson fastslår, at han er klar og i form til at starte inde, hvis Jess Thorup ønsker det.

