Ny FCM-nedtur: OB slagtede ulvene

ODENSE (Ekstra Bladet): Kampen startede kl. 18. Et minut senere vandt FCK definitivt mesterskabet i Parken, og selv om der næppe var mange midtjyder, der i fuldt alvor troede, ’Løverne’ ville snuble på vejen mod titlen, så virkede annonceringen over højttaleranlægget alligevel som en sur gulvklud i nakken på FCM-spillerne.

Til gengæld spillede OB sig med fuld bravur og appel ind i bronzekampen igen og lægger pres på Esbjerg før udekampen i Farum mandag aften. Fynboerne vandt 3-1 på scoringer af en sjælden gæst på måltavlen, Alexander Ludwig, kort før pausen og to scoringer af Jens Jakob Thomasen og Casper Nielsen i anden halvleg.

Første halvleg blev stilhed før en kortvarig storm omkring den spillede time. Alexander Ludwig fik et kraftigt puf i kampen om at nå højest til Oliver Lunds lange indkast, og det faldt så heldigt ud for OB’erne, at Ludwig med nakken fik sendt bolden i det korte hjørne og forbi en sagesløs Jesper Hansen.

To minutter efter pausen øgede værterne til 2-0, da Ryan Johnson Laursen fangede en dårlig FCM-aflevering og energisk satte sig igennem på højrekanten, spillede Bashkim Kadrii inde i feltet, og han serverede elegant og med stort overblik for Jens Jakob Thomasen, der simpelt overspurtede Jakob Poulsen.

Sølvvinderne fra FC Midtjylland skiftede en bleg Jakob Poulsen og Gustav Wikheim ud efter en time og sendte Evander og Jose Brumado i aktion. Det gav pote med det samme. Tim Sparv fik afsluttet tæt under mål og bolden endte efter lidt pingpong hos Marc Dal Hende på randen af offside, og han havde ingen problemer med at reducere.

Kort forinden havde Jesper Hansen sendt kuglen lige i fødderne på Bashkim Kadrii, der dog højlydt måtte ærgre sig over, at hans afslutning på tomt mål endte, som det ofte sker i dansk damehåndbold. Forbi!

Den kunne OB-angriberen have ærgret sig endnu mere over, hvis fynboerne ikke havde været i stand til resolut at svare igen på midtjydernes bratte opvågnen fra de halvslumrendes rækker. Det skete minuttet efter reduceringen.

Janus Drachmann erobrede en løs bold midt på banen og sendte Bashkim Kadrii afsted. Han sendte en perfekt, flad aflevering mellem benene på en halsende FCM-forsvarer og lige ind i støvlen på Casper Nielsen – i dagens anledning placeret som angriber – og han scorede elegant til fynsk 3-1 føring.

Med sejren er OB kun ét point efter Esbjerg på tredjepladsen – men fem foran Brøndby med tre runder tilbage. Fjerdepladsen kan også blive interessant afhængig af resultatet af pokalfinalen mellem Brøndby og netop FC Midtjylland, der ’kun’ har duellen Kristi Himmelfartsdag tilbage at vaske skuffelsen af sig i.

Hvis sølv da altså ER en skuffelse.

Se også: FCK-stjerne floppede midt i guld-fest: Se karaktererne her

Se også: Agger midt i drama: - Har sjældent set noget så dårligt

Se også: 'Forfærdelig indsats - fint resultat'