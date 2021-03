Ny fiasko: Kongemål fælder AaB

Resultaterne flaskede sig for AaB, men nordjyderne kunne ikke gøre arbejdet færdigt selv mod OB. Slet ikke.

AaB leverede endnu en rædselspræstation og tabte 0-2 hjemme mod fynboerne. Nu har Martí Cifuentes’ mandskab fundet sin rette hylde dette forår: Nedrykningsspillet!

Og med denne form for fodbold, så er AaB ikke fri af nedrykning endnu...

Det var på ingen måde ikke til at se, at det var værterne, som kæmpede for at opnå noget i grundspillets sidste runde.

Martí Cifuentes' tropper leverede endnu en blodfattig indsats og smed top seks på gulvet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Fynboerne virkede oplagte og spillelystne, hvilket kom til udtryk allerede efter ni minutter, hvor Issam Jebali tvang Jacob Rinne ud i fuld længde efter fint fynsk kombinationsspil nær feltet.

Fem minutter senere tryllede Jebali så på egen hånd, der han satte sig igennem i AaB’s højre side og med et cutback fandt tuneseren en helt fri Aron Thrándarson i feltet. Herfra missede islændingen ikke det smukke oplæg.

Så var der pres på hjemmeholdet, der skulle vinde for at nå mesterskabsspillet. AaB tog da også taktstokken, men den spanske syge under Martí Cifuentes tog fat igen, idet aalborgenserne slet ikke blev farlige på banens sidste tredjedel. Det var langsomt og idéforladt. Igen.

Så kunne man til gengæld sidde og holde lidt øje med OB under ledelse af Michael Hemmingsen.

Man kan i hvert fald ikke beskylde Hemmingsen for ikke at gå op i sin ny tjans på sidelinjen. OB-manageren råbte, skreg, hoppede og dansede på sidelinjen – og så endte situationen med et indkast til OB...

Herlig energi, og som vanligt med Hemmingsens hold, så blev der ikke givet mange chancer væk. En kombination af en striks, fynsk baglinje og en uopfindsom AaB-offensiv.

Michael Hemmingsen fik en flot indledning som manager i OB. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AaB havde dog muligheden for at bringe spændingen tilbage i opgøret fra anden halvlegs begyndelse, men Tom van Weert blev den store synder i to omgange.

Først brændte hollænderen en friløber, hvor han skød lige i fødderne på Oliver Christensen, og i sekvensen efter headede angriberen bolden over mål fra fri position i det lille felt. Det ligner et farvel til van Weert til sommer, når kontrakten udløber.

Ti minutter inde i anden halvleg slukkede Jebali lyset i Aalborg.

Et fynsk kontraangreb endte hos Ryan Laursen i højre, som slog et tidligt, fladt indlæg, som den tunesiske angriber hamrede ind via nærmeste stolpe på en first timer. Kongemål af Jebali, der var i hopla.

Dermed kan OB og AaB se frem til at møde hinanden to gange mere i foråret i kvalifikationsspillet, hvor OB nu er i en mere gunstig position end AaB…

